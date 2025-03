Balón de oxígeno o un último suspiro para el Villanovense

Hacer de sus últimas semanas una fiesta o hundirse en su desdicha. Son las dos opciones que manejaba Alberto Cifuentes cuando en la previa ... del choque contra el Juventud de Torremolinos se le preguntaba si seguía siendo optimista pese a lo lejos que queda la salvación.

«Nos quedan dos meses de vida, ocho partidos. ¿Qué decidimos? ¿Nos vamos despidiendo de la gente o cojo y me voy de fiesta, me peleo con el que sea, voy a ganar partidos, parto la cara al que sea, me parto la mía y si gano, bien, y si no, a la siguiente peleo otra vez?», contestaba el técnico del Villanovense, que se decantaba por esa segunda opción: «Yo voy a salir de fiesta con este equipo. Voy a ir a todo. Quedan 24 puntos y estamos a 8 o 9, que ni lo he mirado, la verdad».

Así, como si de una noche de farra se tratase es como pretende vivir estas ocho jornadas el Villanovense. «Ya estoy casi muerto, me lo ha dicho el médico, pues a salir de fiesta», proseguía en sentido figurado el técnico de los serones.

Como se suele decir, la procesión va por dentro y la situación en nada se parece a la de una fiesta, pero se entiende que esa sea la actitud cuando uno está ya casi desahuciado. «Si no nos da, como en otros días no nos ha dado, el lunes estaremos con la resaca, pero el martes miraremos a la fiesta del sábado siguiente; esto va a ser la tónica general», dice Alberto Cifuentes, que confía en haber contagiado ese espíritu 'festivo' a jugadores y cuerpo técnico.

Que si hay que morir sea matando, podría ser otra forma de verlo. «O matar y, a lo mejor, de repente no nos morimos», rebate el manchego antes de medirse al segundo clasificado. «Es un rival que está haciendo una gran temporada, que arriba tiene gente buena y con gol», dice sobre un Juventud de Torremolinos en el que destaca a Fran Castillo, «un jugador impresionante». En su cuenta lleva ya 13 goles.

Los andaluces, con un partido menos tras la suspensión por la meteorología de su duelo frente al Águilas, acumulan una racha de nueve jornadas sin perder, cifras que bien pueden asustar a un Villanovense tocado y prácticamente hundido. Sin embargo, Cifuentes pide a los suyos preocuparse más por las capacidades propias y menos por las del contrario. «El otro día hicimos un gran partido contra el UCAM», recuerda el técnico, que pide hacer «un partido difícil para ellos, que se lo pongamos difícil, que consigamos hacer gol y que seamos sólidos».

Villanovense: Marco; Iván Robles, Sergi Brunet, Carlos Daniel, Lobato, Pajuelo, Ruymán, Abreu, Benji, Bayo y Viti. - Juventud Torremolinos: Javi Cuenca; Fernández, Isma Heredia, Sergio Díaz, Javi Mérida, Climent, Moreno, Fran Castillo, Ibán Ribeiro, Servetti y Runy. Árbitro: Carlos Castell Orozco (castellanomanchego).

Estadio y hora: Municipal Villanovense, 18.00.

Además, tras varias semanas lamentando algunas decisiones arbitrales, desea, no sin prudencia, que no haya errores en ese sentido. «A ver cómo lo digo, pero sobre todo que sea justo por las personas que tienen que serlo», dijo sin mencionar al colectivo arbitral.

Cabe recordar que Olmedo se perderá este partido por su expulsión del pasado domingo contra el Estepona, lo que llevará al debut bajo palos de Marco, en su primera experiencia en la categoría. Un duelo en el que el canterano Viti fue titular, situación que podría repetirse este domingo aprovechando el parón del juvenil por la disputa de la Copa del Rey en esta categoría.

En las filas de los andaluces destaca la presencia de Isma Heredia, ex del Don Benito, también de Nico Delmonte (Extremadura). Pero la cara más conocida será la del extremeño Víctor Manuel Castaño 'Runy', que pasó por Villanovense, Montijo y Extremadura, recalando en el Torremolinos en este pasado mercado invernal.