El Badajoz muere con las botas puestas

El Badajoz ya es de Tercera. No lo mereció. Y parte de culpa la tuvo el árbitro que se tragó un clamoroso penalti sobre Manchón ... en el descuento con 2-2 que acabó desesperando a los pacenses y certificando su adiós a la categoría. Castri alimentó las esperanzas a dos para el final. De poco le valía el empate, pero al menos le daba un hilo de vida. Pero cuando estaba volcado al ataque en busca del 2-3 que reactivara el milagro recibió el golpe definitivo en una contra de dos contra uno de la que poco pudio hacer Narváez ante la pegada letal de Arasa. El fútbol una vez más no fue justo con el Badajoz.

Por la grada había ilusión aderezada con ciertas dosis de nervios y mariposas que recorría el cuerpo de los seguidores blanquinegros. El madrugón tenía que merecer la pena. Había que llegar vivos a la última jornada. Y eso pasaba por ganar. No había otra salida.

El partido comenzó con el Badajoz muy animado en ataque y al minuto la grada pacense reclamaba un posible penalti por derribo de Samu Manchón muy escorado en la línea de fondo.

Se jugaba mucho el Sanse, pero más el Badajoz. Porque la necesidad aprieta y eso lo hizo notar el equipo blanquinegro. Con un empuje más decidido salió a cuchillo a por los tres puntos.

En esos primeros diez minutos de nervios el San Fernando ya se había adelantado en Villanueva de la Serena y metía presión al pelotón de cola. Pero el Badajoz creía en su puesta en escena. Poco importaba lo que sucediera en otros campos si no ganaba. Y esa mayor convicción quedó pronto reflejada en el marcador tras un sprint endiablado de Adri Carrasco. El extremo madrileño prendió la mecha por la izquierda, aceleró para dejar atrás a su marcador, enfiló hacia el área, levantó la cabeza y vio a Ewan Urain en el punto de penalti donde le puso un caramelo para que fusilara a Jagoba. La locura se apoderó de la zona de los seguidores blanquinegros. El milagro más cerca.

El Badajoz tenía el partido donde quería. Se mostraba muy serio y con las ideas más claras. El Sanse poco a poco se iba acercando a los dominios de Narváez sacando varios córners sin consecuencias para los pacenses. El Badajoz parecía sentirse cómodo. Pero el Sanse llevaba veneno en sus alas y metía el miedo en el cuerpo a la contra. Y así llegaría el empate en un contragolpe lanzado por Perero que se recorrió todo el campo en un carrerón de derroche físico espectacular sin que Cordero pudiera alcanzarle y batir a Miguel Narvaéz por alto ante la salida del meta pacense.

Jarro de agua fría para una grada entusiasta

Poco después Carlos Cordero no podía seguir y provocó que Luis Oliver Sierra reconfigurara la línea defensiva dando entrada al canterano Dani Cordero y pasando a Chacartegui al eje de la zaga. Primer contratiempo para el Badajoz en un partido que tenía controlado y pudo haber sentenciado. A partir de ahí empezó a sufrir. Se sucedieron las imprecisiones en la salida y despejes de la defensa y el Sanse se armaba rápido con el colmillo retorcido. Olió sangre y se lanzó al cuello. Tuvo dos muy claras, pero no estuvo acertado en la definición. Primero en un desdoblamiento de Saúl por la derecha que la puso en la línea de gol donde no llegó Hugo por poco y después otra vez Hugo lanzaba a las nubes con todo a favor al recibir solo en el punto de penalti. El Badajoz y la afición blanquinegra tragaban saliva. Fueron los peores minutos para los pacenses, que pedían a gritos el descanso para coger aire. Y ese respiro llegaría con el Sanse eléctrico y enchufado. La hinchada pacense reconocía la entrega de los suyos, pero pedía algo más. Las opciones de salvación lo requerían. Llerenense ganaba y Navalcarnero y San Fernando perdían al descanso, lo que ponía el playout a dos puntos y a tres la permanencia.

UD Sanse Jagoba; Saúl (Isma, min. 78), Pareja, Mayorga, Ocaña; Perero (Pablo Haro, min. 85), Macho, Yael, Arasa; Hugo (Cotos, min. 78) y Juancho (Binke, min. 85). 3 - 2 CD Badajoz Miguel Narváez; Fran Grima, Liza, Carlos Cordero (Dani Cordero, min. 41), Chacartegui (Jurgi Oteo, min. 46) (Castri, min. 77); Samu Manchón, Petcoff, Toni Jou, Adri Carrasco (Fidel, min. 88); Toscano y Ewan Urain. Goles 0-1: Ewan Urain, min. 15. 1-1: Perero, min. 33. 2-1: Ocaña, min. 74. 2-2: Minuto 88: Castri, min. 88. 3-2: Arasa, min. 95.

Árbitro Ramo Andrés (aragonés). Expulsó con roja directa al técnico Luis Oliver (92) y al preparador de porteros Javi Melchor (una vez finalizado el choque). Amonestó en el Sanse a Saúl (29), Mayorga (49), Arasa (89) y Cotos (94); y en el Badajoz a Toni Jou (29), Liza (56) y Fidel (89).

Incidencias Unos 800 espectadores en el Matapiñonera, con alrededor de 350 aficionados blanquinegros.

El Badajoz tenía que jugársela y Oliver Sierra dejó a Chacartegui en la caseta y dio entrada a Jurgi Oteo. Toni Jou retrasaba su posición. Los blanquinegros salieron a morder. Un centro de Fran Grima lo remataría en plancha muy forzado Urain. Después Toscano no se atrevió a buscar puerta en la frontal y optó por asistir a Urain al que le pilló a contrapié para perderse una gran ocasión.

El balón empezó a quemar para los dos equipos. Les duraba poco. El Sanse lo fiaba todo a sus extremos. Buscaba la fisura por donde colarse y Arasa la encontró para entrar como quiso dentro del área y escupirla el poste cuando se cantaba gol.

El Badajoz no tardaría en responder en una acción canalizada por Toscano que vio cómo entraba solo Fran Grima por la derecha para asistirle, pero el lateral con todo a favor para fusilar le pegó abajo y al muñeco ante la desesperación blanquinegra.

Y cuando menos se lo esperaba golpeó el Sanse. En un córner sacado en corto que metía al área y en el remate de Ocaña golpeaba en un defensa pacense que desviaba la trayectoria del balón para engañar a Narvaéz. Impotencia absoluta. El reflejo del cúmulo de desgracias que han asolado al Badajoz esta temporada.

El equipo pacense lo intentó a la desesperada. Solo le valía ganar, pero el empate tampoco era nada malo para apurar sus últimas esperanzas viendo cómo iba la jornada. Y ese hilo de vida llegó en las botas de Castri. Una gran jugada de Samu Manchón que metía al área, Toscano dejó pasar y a su derecha aparecía Castri para fusilar. El Matapiñonera era blanquinegro. El Badajoz volvía a creer. Y quería más. La tuvo de nuevo Castri con un misil desde fuera del área que sacó de puños Pagoba.

El Badajoz tocó en zafarrancho de combate y fue a por todas. Ya en el descuento, el árbitro se tragó un penalti clamoroso sobre Samu Manchón que provocó el enfado monumental de la afición pacense.

En ese ataque de furia el Badajoz llegaba con facilidad. Los pacenses se habían volcado al ataque, pero en una contra de dos contra uno Arasa daba el golpe definitivo para certificar el descenso a Tercera.

Lágrimas y dolor en el césped y en las gradas del Matapiñonera. Escenario hace solo tres años de un día de lo más feliz y este domingo del más triste de la historia del Badajoz.