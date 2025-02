«El Badajoz va a seguir y nadie se va a bajar del barco»

J. P. Lunes, 29 de abril 2024, 10:48 Comenta Compartir

Luis Oliver Sierra se mostró autocrítico y reflexivo tras el descenso del Badajoz a Tercera y al mismo tiempo lanzaba algunos dardos para sus detractores. «Los hay que están descorchando el champán pensando en la desaparición del Badajoz, pero que descorchen el descenso y que se guarden el de la desaparición porque no se va a dar», apuntaba. En ese sentido, el técnico blanquinegro quiso incidir en el mensaje ofrecido por su grupo esta semana. «El Badajoz va a seguir, nadie se va a bajar del barco para felicidad de algunos», remarcó. Oliver Sierra asumía su parte de responsabilidad en el descenso. «Es un fracaso colectivo». Aunque precisó sobre la complejidad de la misión de salvar. «Cogí al equipo ya hundido y había que ganar todo».

Sobre su continuidad en el banquillo, Oliver Sierra reiteró en lo ya explicado en la previa del encuentro de que asumirá los mandos del equipo en Tercera y volvía a dejar más recados a sus críticos. «Considero que el indicado soy yo y si tengo que bajarme del barco y darle el marrón a otro se lo daré. No van a faltar entrenadores para el Badajoz. Lo que no voy a hacer es quitarme del medio para darle satisfacción a algunos». En ese punto, puntualizó que no hay nada definitivo. «Lo decidiremos al final de temporada. Si es factible será, pero por mí no va a haber ningún problema», explicó.

Con respecto al futuro del club, el preparador aragonés destacó la necesidad de resetear todo de arriba a abajo en todas las parcelas. «La lectura positiva de descender es que da la posibilidad al menos de empezar de cero con cierta tranquilidad. Reestructurar el club en lo deportivo, institucional y de todo tipo. Este circo hay que cortarlo porque si no no vamos a crecer nunca. Hacer algo sólido, con la cantera, jugadores locales, algo que no se ha hecho aquí».