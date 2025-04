El Badajoz irá con todo en el derbi ante el Montijo

Un derbi es un derbi y nadie quiere perdérselo. Badajoz y Montijo afrontan su duelo en el Nuevo Vivero de este domingo (17.00 horas) ... y todos parecen apuntarse, ya que ambas escuadras apenas contarán con ausencias. El técnico blanquinegro Iñaki Alonso compareció este viernes y habló de sus «buenas sensaciones» respecto a esta cita e incluso se refirió al parte médico, algo que poco habitual en él. Dijo que tiene a todos sus jugadores disponibles, en especial un Carlos Cinta que no pudo estar ante el Mensajero, pero también Samu Manchón, que el preparador vasco mencionó que ha estado con molestias durante esta semana.

«La noticia es que, salvo los lesionados de larga duración, hoy hemos entrenado todos por primera vez. Y es una muy buena noticia. No solo Carlos, teníamos a varios jugadores reenqueantes». Así las cosas, la única baja segura en el Badajoz será la de Toni Jou, un fijo en las filas pacenses que está sancionado por su expulsión el pasado domingo. Salvo las lesiones de larga duración no se esperan más ausencias, siempre que no se produzca algún contratiempo en las horas previas al derbi.

Tampoco tiene malas noticias sobre la enfermería Emilio Tienza en el Montijo. Todos sus futbolistas están a disposición del preparador pacense, circunstancia que seguro agradecerá el técnico unionista ya ha hablamos de una plantilla excesivamente corta que suele completar las convocatorias con juveniles y que encima tuvo que digerir la marcha hace escasas fechas de uno de sus pilares, Julio Rodao.

Un derbi que le llega a ambos equipos con ciertas urgencias. Los blanquinegros se aproximan a la zona conflictiva y parecen haber perdido fuelle con tres resultados seguidos que no convencen, rompiendo así una racha de marcadores que sí esperanzaban con cotas mayores. Los montijano están sumidos en una grave crisis tras cuatro derrotas consecutivas (Ursaria, Talavera, Cacereño y Gimnástica Segoviana) que les ha conducido al penúltimo puesto, solo por delante precisamente del Mensajero. Iñaki Alonso avisó en su intervención de que sus pupilos tendrán que tomarse el encuentro muy en serio si no quieren verse sorprendidos, ya que los rojinegros «cuentan con buenos jugadores» y «son peligrosos a balón parado».

La Peña Guzmán Casaseca, con Hugo

En el apartado social, la Peña Guzmán Casaseca informó este viernes de que llevará a cabo un acto en favor de un niño de Jaén, Hugo, que es autista y fiel seguidor del Badajoz. La peña le recibirá este sábado tanto en su sede como en en el coliseo albinegro (11.30).