El Badajoz despierta tarde

Despertó tarde y al final le faltó tiempo para culminar su intento de remontada. Apeló a la garra en los instantes finales y casi lo consigue porque en un final trepidante estrelló dos balones en el larguero y dispuso de alguna que otra ocasión dentro ... del área como la de Müller que sacó el portero milagrosamente pegado al palo. El delantero argentino salvó un punto que es insuficiente para un equipo que aspira a todo y está flirteando con el descenso. El Badajoz tiró más de una hora de partido y le costó un nuevo tropiezo en el Nuevo Vivero. Demasiados puntos ya se han escapado del que debería ser su auténtico fortín. Y ante equipos de perfil más bien bajo. El Nuevo Vivero reconoció la entrega de los suyos en esos escasos 25 minutos finales, pero aún así centró su malestar con el banquillo y la propiedad. El pobre balance de 6 puntos de 21 posibles deja pocos argumentos que sostener y los ánimos crispados entre la afición. Un grupo de seguidores accedió por la puerta de autoridades para pedir explicaciones a la directiva y provocó que varias dotaciones policiales tuvieran que personarse.

No entró bien el Badajoz al partido y se vio desbordado por el empuje del Ursaria. Cuando se quiso dar cuenta de qué iba la cosa ya se había llevado un susto con un balón rebotado en Moisés García que se fue al larguero y que sacó Borja López bajo palos a córner. Para colmo, David Tenorio se vio obligado a hace su primer cambio a los 19 minutos por la lesión de Moisés García. Entraba Toni Jou y el dibujo no cambiaba. El panorama para los blanquinegros tampoco.

El Badajoz no hizo nada más que ver pasar el reloj y a su rival anticiparse en todos los duelos. Sin grandes alardes, los madrileños hicieron sentir incómodos a los pacenses en su propia casa. El equipo de Tenorio no sabía cómo salir de la fuerte presión que imprimía el Ursaria con cuatro arriba a todo gas, Los blanquinegros se marcharon a vestuarios sin ni siquiera tirar a puerta. El equipo de Tenorio basó su ofensiva en cargar de centros laterales en busca de la cabeza de Carlos Cinta, pero la defensa madrileña muy bien posicionada evitaba cualquier intento de remate. El Badajoz disparaba con balas de fogueo que se desvanecían al caer al área visitante. El Ursaria mostró más determinación y empuje por llegar a las inmediaciones de Miguel Narváez. Además, no se lo pensaba dos veces a la hora de buscar portería con lanzamientos desde lejos. En cambio, el Badajoz no encontraba posición de disparo y se enredaba . Un robo de balón en el centro del campo casi le cuesta el primero a los catorce minutos. El Ursaria armó un contragolpe rápido, abría para Borja Pascual que la pisar área encañonó rebotando el balón en Moisés García y encontrándose con el larguero y el despeje a córner de Borja López bajo palos. Se sacudió del susto el Badajoz e insistía en colgar balones sin encontrar rematador. Otro fallo en la salida de balón de Cordero le costó el gol a los 42 minutos. De nuevo con presión alta. Pablo Jordán y Pablo Rojo atosigaron al lateral almendralejense y provocaron el error. El regalo lo aprovechó Pablo Rojo para prolongar sobre su compañero Fran Pérez que le adelantaba en carrera y solo ante Narváez no perdonó. Mazazo en el Nuevo Vivero que pedía a gritos la cabeza de David Tenorio. El descanso fue lo mejor que le podía pasar a un Badajoz falto de oxígeno y de ideas.

Poco cambió en el segundo acto. El Ursaria mantenía su intensidad para ahogar la salida de balón de los pacenses. El Badajoz también insistía en colgar centros laterales que se perdían en las manos del portero Fran Pérez. Uno de esos que colgó Cordero lo remató Fran Grima de chilena por encima por encima del larguero que levantó al público de sus asientos. Seguidamente sería Toscano quien la metía al área y no llegaba por milímetros Carlos Cinta en boca de gol.

Se la tenía que jugar Tenorio y buscó la reacción de su equipo con un triple cambio. Müller, Adri Carrasco y Kandoussi. Ya se estaba mascando algo y en un córner se impulsó el joven delantero argentino para hacer la igualada. El Nuevo Vivero se volvió a encender y a empujar a su equipo. Ahora sí que sucedían cosas en el juego del Badajoz. Borja López estrelló un tremendo zapatazo en el larguero que dejó tambaleando la portería madrileña. Después sería de nuevo Müller quien se topaba con el travesaño en un disparo a bocajarro y en el rechace Kandoussi solo con la portería le pegó alto. El Nuevo Vivero se arañaba la cara. No lo podía creer. El Badajoz había despertado su fiera y al Ursaria se le notaba cansado.

Se le había agotado la gasolina al conjunto madrileño y el Badajoz había cargado sus baterías a tope. Los pacenses habían tirado 60 minutos y querían enmendar el entuerto en la última media hora. Se lo guardó todo para el final.

De nuevo Müller la tuvo con un disparo ajustado dentro del área que sacó Fran Martínez con una mano providencial pegada al poste. Ya con el tiempo cumplido, Pablo Gálvez decidió mal y su disparo lo detuvo sin problemas el meta madrileño cuando tenía a su izquierda solo a Adri Carrasco desgañitándose dispuesto a enfilar la portería rival.

El Badajoz tensó el partido en ese arreón final. No fue suficiente y sigue en descenso. La afición ya exige medidas.