Sigue en directo el Badajoz-Ursaria

18:02

El Badajoz, sin ideas y sobrepasado

Estrepitosa primera mitad del Badajoz que no hizo nada más que ver pasar el reloj y a su rival ganarle todos los duelos. Los blanquinegros se marchan a vestuarios sin ni siquiera tirar a puerta. El equipo de Tenorio basó su ofensiva en cargar de centros laterales en busca de la cabeza de Carlos Cinta, pero la defensa madrileña muy bien posicionada evitaba cualquier intento de remate. El Badajoz disparaba con balas de fogueo que se desvanecían al caer al área visitante. El Ursaria mostró más determinación y empuje por llegar a las inmediaciones de Miguel Narváez. Además, no se lo pensaba dos veces a la hora de buscar portería con lanzamientos desde lejos. En cambio, el Badajoz no encontraba posición de disparo y se enredaba . Un robo de balón en el centro del campo casi le cuesta el primero a los catorce minutos. El Ursaria armó un contragolpe rápido, abría para Borja Pascual que la pisar área encañonó rebotando el balón en Moisés García y encontrándose con el larguero y el despeje a córrner de Borja López bajo palos. Se sacudió del susto el Badajoz e insistía en colgar balones sin encontrar rematador. Otro fallo en la salida de balón de Cordero le costó el gol a los 42 minutos. El regalo lo aprovechó Alcalde para prolongar sobre su compañero Fran Pérez que le adelantaba en carrera y solo ante Narváez no perdonó. Mazazo en el Nuevo Vivero que pedía a gritos la cabeza de David Tenorio. El descanso fue lo mejor que le podía pasar a un Badajoz falto de ideas.