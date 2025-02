Alberto Cifuentes aplica su optimismo al Villanovense

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Viernes, 1 de noviembre 2024, 19:39 Comenta Compartir

Lleva poco más de 15 días en Villanueva de la Serena, pero Alberto Cifuentes ya va dejando pinceladas de ser una de esas personas optimistas por naturaleza. Al menos, en apariencia. «El lunes estábamos todos fastidiados, yo también, aunque no quise dar esa imagen», reconocía ... este viernes durante la previa del partido contra el Torremolinos. Mantener esa fachada no debe de ser tarea fácil estando al frente de un equipo que llega a la jornada 10 sin haber sumado aún su primer triunfo, pero no pierde la sonrisa. Tampoco sus jugadores, pues dice que ya el miércoles recuperaron «la cara alegre».

Hace falta optimismo en ese vestuario y, para Cifuentes, también una buena dosis de humor. «Tengo un carácter muy alegre y lo que hago es mediante el humor intentar que ellos se liberen un poco», expresa sobre lo que trata de transmitir a unos futbolistas que, en lo psicológico, no pasan por su mejor momento. «Intento eso, mediante el humor, trasladar algo de felicidad y, sobre todo, mucho positivismo». La frustración, reconoce, es un problema. «No es que lo crea, es que lo vemos», dice sobre la falta de gol, «lo que nos queda es ser positivos, conseguir la victoria esta semana y entonces seguro que habrá un desbloqueo para todos». Ese lastre en el aspecto mental lo ilustra con lo ocurrido tras una gran primera mitad el pasado domingo contra el Estepona. «Un equipo que está en playoff hace esa primera parte y entra al vestuario diciendo 'cómo estamos de bien' y los jugadores entraron diciendo 'Otra vez no la hemos metido'; esa es la pequeña diferencia», analiza el técnico manchego incidiendo más en esos aspectos que en los estrictamente deportivos. Para Alberto Cifuentes el vaso parece estar siempre medio lleno y no medio vacío. Incluso a lo que a la enfermería se refiere. «La semana pasada no dije nada más, pero estábamos entrenando con 15; no me quejo, la verdad, que los 15 que están... Mejor pocos y buenos», afirmaba, pese a todo, entre risas. Soluciones y no problemas pensará el técnico del Villanovense, que de cara a este domingo podría recuperar a Sergi Brunet, aunque no es seguro, y también contaría en plena forma con Christian Díaz y Abreu, que también arrastraban molestias. ¿El objetivo? Volver de Torremolinos manteniendo la sonrisa... Y con tres puntos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión