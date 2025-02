La venta del Badajoz sigue haciéndose de rogar

Javi Pérez Badajoz Martes, 14 de junio 2022, 21:34 | Actualizado 22:24h. Comenta Compartir

Nueva entrega del culebrón de la venta del Badajoz. La familia blanquinegra parece condenada a una eterna espera que en el día D de la firma volvió a escenificarse sin saber si se había producido o no. El desconcierto y la incredulidad entre la afición ... crece un poco más ante este nuevo capítulo que no acaba de cerrarse. La comparecencia de Luis Oliver se retrasaba en principio algo más de media hora y eso no era buena señal. Y cinco minutos antes de las ocho de la tarde, el empresario navarro se ofreció a atender a los medios para no alargar más la tensión ante la incertidumbre de no saber la hora de salida del notario. «Instituciones penitenciarias había autorizado a las cinco la entrada en prisión del notario para la firma de la venta de las acciones del club y el notario no ha salido todavía», apuntaba Oliver. El representante de Lanuspe SL reconocía que no contaba con este retraso y confiaba que todo sería más rápido. «Pensábamos que a las siete ya podríamos dar la noticia de que Parra ya había firmado, pero hay que esperar a que salga», admitía.

Oliver se mostró muy amable y se disculpó uno a uno con los responsables de los medios que estaban esperando para cubrir su comparecencia. Aseguraba que el notario había entrado en prisión para reunirse con Joaquín Parra porque habían contactado con él justo antes, pero al tener que desconectar el móvil ya no podían saber nada hasta su salida. «Le estamos llamando cada media hora. Sabemos que está dentro, pero no podemos decir si ha firmado o no. Lo que podemos hacer es esperar a contactar con el notario y en cuanto tengamos la decisión definitiva convocaremos la rueda de prensa», explicaba. Noticia Relacionada Primera RFEF Así hemos contado la comparecencia de Luis Oliver Javi Pérez Javi Pérez La cabeza visible del grupo gestor explicó que el motivo de este retraso se debe a que el notario tenía más asuntos que atender en el centro de Alhaurín de la Torre. «Ha ido para varios presos más. Creo que habrá ido todo normal, pero no podemos decir nada hasta que salga. Espero que sea para dar la buena noticia de que Parra ya es historia en el club». Oliver sostiene que no hay motivos para pensar que Joaquín Parra se hubiera echado atrás. «Al 99 por ciento creo que no va a haber ningún problema, pero hasta el rabo todo es toro». También puntualizó que el empresario sevillano nunca había puesto ningún impedimento para no desprenderse del club. «No hemos visto ninguna traba por parte de Parra. La instancia la pidió él, ha autorizado al notario y el notario ha entrado. El teléfono lo tiene que desconectar». Y reconocía que esta situación le genera gran inquietud. «Estamos nerviosos porque hay una ciudad detrás, una afición y una comunidad y para el día 30 quedan muy pocos días y hay que pagar a los jugadores y fichar, pero no estamos preocupados. Creo que se va a firmar, pero si no estuviéramos nerviosos seríamos unos irresponsables. Pido disculpas y espero dar la noticia de que Parra ya es historia». En ese sentido, trató de tranquilizar a la masa social del Badajoz y precisó que pasara lo que pasara con la firma el club blanquinegro iba a cumplir sus compromisos con la AFE antes del 30 de junio. «Tenemos un plan B, pero lo dejamos para mañana porque vaya nochecita voy a pasar. Sería un problema y grave, pero tenemos un plan B. Creo que sí se podrá pagar a la AFE». Y subrayó la especial situación en la que se encuentra el Badajoz con su dueño en la cárcel. «Es la primera vez que se compra un club con una persona en prisión y no sé los protocolos penitenciarios. Como no vamos a saber a la hora que va a salir vamos a esperar a mañana».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Fútbol