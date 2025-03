Último tren para el playoff

Javi Pérez Badajoz Sábado, 16 de abril 2022, 18:26 Comenta Compartir

Solo vale la victoria. Para unos y otros. El Nuevo Vivero vuelve a abrir sus puertas para otro pulso por la fase de ascenso entre dos aspirantes obligados a ganar para no quedarse tirados en tierra de nadie. El Badajoz no quiere perder el tren del playoff, pero Unionistas tampoco tiene intención de bajarse del vagón en marcha cuando solo faltan siete paradas. Toda una final que puede ser definitiva para descartar al perdedor del lance. Aunque Isaac Jové considera que en esta liga tan igualada aún queda mucho por decidir. «Es difícil saber si ésta es la final definitiva para no desengancharse del playoff». Y apela al factor del Nuevo Vivero en su segundo partido seguido en casa. «Hay que mantener el control del partido y para ello debemos ir todos de la mano». Una afición que retrocederá 30 años en el tiempo para homenajear a los héroes del ascenso en el 92. Históricos como Paco Herrera, Pozo, Rodri, Valverde, Macarro o el propio presidente de honor Félix Castillo envolverán aún más ese ambiente de playoff en una iniciativa de la Asociación de Veteranos CDB.

Sobre su rival, el técnico catalán subraya su excelente campaña que le ha mantenido durante muchas jornadas en puestos de playoff. «Unionistas es uno de los equipos que más regularidad ha tenido a lo largo de la temporada», señala. El tropiezo ante el Calahorra dejó a los pacenses a la misma distancia de su destino, pero una jornada menos para alcanzar el objetivo y con más pretendientes por el codiciado billete. Uno de ellos es precisamente el cuadro salmantino, que aprovechó el empate blanquinegro y sus puntos bonus del Extremadura para adelantarle en la carrera entre candidatos por el ascenso. El Unionistas era uno de los tres aspirantes que tenía pendiente la bola extra azulgrana junto a Badajoz y Real Unión y fue el gran agraciado de la jornada pasada. El siguiente fin de semana le toca sumar sin jugar al Badajoz.

Precisamente ese partido no disputado con el Extremadura ha planteado la duda a Luis Ayllón para dejar fuera de la convocatoria a Íñigo Piña, que vio la quinta amarilla la jornada anterior frente al Zamora y tras la reclamación del Deportivo por alineación indebida del Bilbao Athletic por estar ese encuentro por medio para los cachorros hace que el técnico salmantino decida no arriesgar. Sería la única baja en el Unionistas, que estará arropado con una gran presencia de aficionados en el Nuevo Vivero. En el Badajoz, por su parte, Isaac Jové seguirá sin poder contar con Dani Fernández, pero después de dos partidos de experimentos en el lateral derecho recupera a su recambio natural Aitor Pascual. Pero el técnico del Badajoz avisa que no será la única novedad en el once y anuncia más cambios. No le gustó el último partido de los suyos y tiene claro que algo tiene que retocar. «Tenemos en la retina la situación de la semana pasada. En los últimos diez minutos fuimos a buscar el triunfo de manera desordenada y provocamos errores». Aunque defiende el compromiso y actitud de sus jugadores. «No podemos olvidar que los futbolistas vienen de situaciones muy duras y se han ganado esto con trabajo».

Ninguno de los dos equipos pueden fallar si quieren mantener sus opciones para reengancharse a la lucha por la deseada quinta plaza. Y esa necesidad puede condicionar el partido en las piernas de los jugadores. «Es una final. No podemos dejar que la ansiedad por ganar provoque errores», apunta Isaac Jové. También se refirió al calor como un factor a tener en cuenta y que puede influir en el juego. «No nos interesa que el partido sea un correcalles», remarcó preparador catalán afincado en Cartagena.

BADAJOZ-UNIONISTAS CD BADAJOZ Gonzalo Crettaz; Aitor Pascual, Gorka Pérez, Pardo, Josema Gallego; Zelu, Miguel Núñez, Isi Gómez, David Concha; Dani Aquino o Jesús Clemente y Gorka Santamaría.

UNIONISTAS DE SALAMANCA Salva de la Cruz; Mier, Acosta, Ramiro, Cris Montes, Nestrpal, José Salinas, Íñigo Muñoz, Pablo Espina, De Miguel y Pedraza.

ÁRBITRO Muñoz Piedra (madrileño).

ESTADIO Y HORA Nuevo V ivero, 17.00 horas (Footters).

HOMENAJE A LOS HÉROES DEL 92 16.30 horas.

