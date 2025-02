Isaac Jové, entrenador del CD Badajoz: «Hasta el último partido, el equipo ha tenido ambición y profesionalidad»

Isaac Jové disfruta de sus vacaciones en Cartagena con su familia, pero a la espera de esa llamada que le traiga este verano de vuelta a Badajoz. Se muestra orgulloso del trabajo realizado en estos meses, pero el final le dejó un sabor amargo por ... lo que pudo ser y se dinamitó por toda la situación institucional. Mantiene que es un entrenador independiente, sin cadenas, por eso le molesta seguir teniendo que dar explicaciones por su relación con el grupo Lanuspe, un tema que cree haber dejado ya zanjado desde el primer día y que refrendó al calificar de «inhumana» la situación que estaban pasando los jugadores. Por eso espera que una vez confirmada su renovación que sea la temporada de hacer borrón y cuenta nueva.

–¿Cómo valora su primera experiencia seria en el fútbol nacional?

–Ha sido una experiencia magnífica y la valoro muy positivamente. Dentro de las dificultades que tuve que afrontar y que me encontré se realizó un trabajo magnífico y creo que con un gran resultado. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y que va a ser muy importante para mi futuro.

-¿Qué le ha parecido esta nueva Primera RFEF?

-Hay un cambio muy grande. Jugué hace muchos años en Segunda B y ha dado un salto de calidad a nivel futbolístico. Es un fútbol mucho más atractivo, con equipos históricos, mayor capacidad económica y está más cerca de una Segunda División que la antigua Segunda B. Es bastante más atractiva para el aficionado y el futuro del futbolista la veo más enriquecedora.

–¿Qué sensaciones le dejó el final de liga?

–Un poquito agridulces porque habíamos despegado con grandes intenciones de poder jugar playoff. Al principio nadie lo esperaba, pero al final la dinámica del equipo fue muy buena, se trabajó mucho, se sacaron grandes resultados y empezamos a buscar ese objetivo que lo vimos al alcance. Pero se dieron situaciones que nos desviaron del camino y se perdió un poco ese equilibrio que teníamos. También la suerte influyó un poco porque hicimos grandes partidos y nos faltó efectividad. Sobre todo en partidos como el del Celta y Logroñés creo que el equipo hizo méritos para haber podido estar en la última jornada disputando la opción de meternos en playoff. El fútbol es efectividad y nos faltó. Por lo demás el trabajo fue magnífico.

–¿Cuándo empezó a creer que el playoff era posible?

–Cuando se empezaron a dar los resultados. Cada día veía al equipo mejor y entendíamos más ese fútbol que tenía en mente. Veía más cómodo al equipo, más fuerte, era un equipo muy difícil de superar. Era muy difícil que nos descolgáramos porque íbamos en una dinámica ascendente y positiva. Empezamos a creer. Pero todo lo que sucedió al final con temas institucionales desestabilizó al equipo. Perdimos el foco y afecta aunque el futbolista crea que va a ir todo bien. Todo puede influir a la hora de concentración y la efectividad. Fue una losa para nosotros.

–¿Y en qué momento supo que no podría ser?

–Para mí, un punto de inflexión fue el partido de Valladolid. Hasta esa semana habíamos estado totalmente evadidos de toda la situación institucional o al menos era el ambiente que se respiraba. Era solo pensar en lo que podíamos conseguir y estábamos trabajando muy centrados y focalizados. Y esa semana de trabajo tan extraña que hubo, el futbolista estaba desenfocado porque se había desestabilizado el grupo por todo lo que pasó. Ahí vi las posibilidades de perder todo lo que habíamos conseguido y así fue. Llegamos a un campo como el de Valladolid y el equipo no fue el que veníamos siendo. Sé que esa semana nos afectó mucho y sin querer estábamos quizás más pendientes de otras cosas. Al final no estás al cien por cien en lo que tienes que estar. Ese partido me hizo pensar que o lográbamos enderezarnos otra vez o no lo íbamos conseguir. Y el partido del Celta B tuvimos mala suerte porque volvimos a estar muy bien y se dieron factores que no podíamos controlar como el gol que nos anula el árbitro o el gol que nos hicieron de la nada. Empiezas a pensar que nos está costando salir de esa situación. En el campo del Logroñés te das cuenta que un pequeño detalle te cuesta un gol y estás en otra dinámica. Ahí me di cuenta de que había cambiado el aura y era muy difícil.

–Oliver acusó a los jugadores de tirar el playoff, ¿qué opinión le merece?

–Yo no lo entiendo como que se ha tirado y menos queriendo. Para mí es algo que indirectamente te afecta porque si estás centrado solamente en los partidos vas a tener más posibilidades, aparte de los factores externos o cosas que no puedes controlar. Desde que yo llego hasta ese momento el equipo no había dado muestras de actuar o pensar en cosas que no fueran lo que estábamos consiguiendo, estaba todo el mundo enchufado y era maravilloso. Sabías que llegaba el domingo y que el equipo iba a competir de tal forma que iba a ganar. La afición se enganchó y la ilusión se creó para todos. Pero sigues pensando en manifestarte y no estás al cien por cien, con sus motivos, que no digo que no los tuvieran. No lo hacen a propósito porque obviamente quieres pelear por algo que se te debe, pero indirectamente al final afecta porque no tienes la misma concentración. Pero hasta el último partido, el equipo ha tenido profesionalidad y ambición.

–Tampoco ayudó esos comunicados del grupo gestor en momentos importantes donde el equipo se jugaba tanto.

–Todo afecta. No tuvimos la capacidad de evadirnos de eso teniendo un objetivo tan cerca. Todo viene de atrás, con tantos problemas, sufrimiento y situaciones difíciles se encendió otra vez esa llama del pasado y el futbolista se desenfoca mucho. Volvió toda la situación anterior y nos afectó a todos mucho.

–Pero no se ganaron ninguno de los cuatro últimos partidos, eso sí que fue definitivo.

–Sobre todo fue el partido de Valladolid, fue muy clave. Ante el Celta la afición salió contenta. El Logroñés nos tuvo mucho respeto y cambió su forma de jugar. Ese partido hizo daño. En situaciones normales es un partido que tenía que pasar una hecatombe para perderlo. No tuvimos nuestra identidad. El equipo estaba desestabilizado y nos pasó factura. Son puntos dañinos y al final los echas de menos. Es verdad que nos encontramos una situación que nadie esperaba cuando llegué. Aseguramos la salvación, nos tranquilizamos y cuando te ves con posibilidades de hacer playoff se producen cosas que no puedes controlar.

–¿Cree que ha conseguido cambiar esa imagen que se tenía por llegar de la mano de Oliver?

–Me trajeron ellos, pero yo ya lo dejé claro. Tengo mis agentes y si me dan la oportunidad tan magnífica como entrenar al Badajoz para mí como si me llama el Papa. Siempre dije que demostraré con trabajo y resultados quien soy, no tengo que demostrar más que eso. Da igual de la mano de quien venga. Soy un trabajador, me dan la oportunidad, la agarro fuerte y peleo por ella. Mucha gente me lo ha agradecido mucho. Soy Isaac Jové y nada más.

–¿Le molesta llevar esa etiqueta?

–Cada uno que piense lo que quiera. Yo hago mi trabajo y no tengo que dar explicaciones a nadie. Tengo que alimentar y buscar el futuro de mi familia y es lo que me importa. Estar satisfecho con mi trabajo y como soy, nada más. No le puedes gustar a todo el mundo, eso es así en la vida, seas quien seas y de donde vengas. Lo importante es tener la conciencia tranquila por esfrozarte al máximo en darlo todo y hacer bien tu trabajo. No estoy vinculado a nadie. Yo he hecho mi camino solo. Ya me posicioné bien claro con los jugadores y dije lo que tenía que decir de la situación. Me cansa mucho este tema.

–A pesar de eso, los futbolistas siguen manifestando que no tienen claro de qué lado estaba.

–Me da exactamente igual y no tengo que dar explicaciones a nadie. Los hechos están ahí. No soy ningún representante sindicalista, soy un entrenador que busco mi futuro y si me dan la oportunidad tengo que aprovecharla. No tengo que entrar en ninguna guerra porque lo que quiero es rendimiento deportivo y meter al Badajoz en playoff. Yo llego en febrero y todo lo que había de atrás no tiene nada que ver conmigo.

–Dani Aquino no le ha mencionado en su despedida.

–Yo tampoco me he despedido de entrenadores que he tenido. Son jugadores de fútbol, no son amigos míos. He buscado rendimiento para el Badajoz y he tomado decisiones. Hay futbolistas que le habrán gustado más y a otros menos. Miguel Núñez se despidió de mí y para mí ha sido el futbolista más importante, el que ha dado equilibrio a mi base deportiva y no hemos sido amigos, ha sido una relación deportiva. Cada uno tiene su forma de ser y lo interpreta como quiere. Es muy fácil mirar para otro lado en los errores propios. He sido futbolista y sé de qué va esto.

–¿Cuál ha sido su relación con los jugadores?

–Una relación de entrenador-jugador, de trabajo y cordial. Con unos te puedes llevar mejor que con otros. Es normal que los que menos juegan se enfaden. También he sido futbolista y lo he vivido así. La situación era difícil porque ellos venían de vivir unas circunstancias muy duras. Intenté pensar en el trabajo, el futuro y mejorar su rendimiento. Ellos dependían de los resultados y mi futuro también.

–¿Cómo ve la situación del club?

–Estamos a la espera a ver qué sucede con la firma de Parra. Ojalá se resuelva, sería lo más importante porque el Badajoz es un club con una gran historia, que tiene que tener las cosas resueltas y que se pueda trabajar de la mejor forma posible, con un proyecto ambicioso.

–¿Le han llamado ya para renovar?

–Por las dos partes estamos en sintonía. Ya dije que mi intención también era seguir. Mis agentes me han transmitido que han hablado y que está todo a la espera. Me gustaría muchísimo renovar. Mi primera opción es el Badajoz, pero ya veremos qué sucede.

–¿Qué espera de la próxima temporada?

–Un buen proyecto, que se hagan las cosas serias, que vaya todo bien ancauzado y el equipo trabaje solo pensando en lo deportivo. En cuanto a los objetivos, el Badajoz es un equipo que tiene que pelear mínimo por un playoff y con aspiraciones de un posible ascenso porque es un club grande.

–¿Cree que se quedará alguno de los cinco jugadores que actualmente tienen contrato?

–Eso habría que preguntárselo a ellos.

–¿Y renovaría a alguno de los jugadores que quedan libres?

–Claro que sí. He trabajado magníficamente con la mayoría de los futbolistas y han dado un gran nivel. Pero es una situación muy difícil para ellos. Vienen de tiempo atrás con mucho sufrimiento y sus mentes necesitan aires nuevos. Me lo imagino por lo que he percibido estando con ellos. Es complejo que quieran continuar un proyecto donde han sufrido tanto. Ellos querrán tener una ilusión nueva.

–¿Cómo se ha sentido sin poder sentarse en el banquillo en ningún partido?

–Han sido momentos de dificultad para mí porque a veces la comunicación costaba. Pero cada vez me entrendía mejor con el cuerpo técnico. Desde arriba es un aprendizaje también porque la visión es totalmente diferente que a pie de campo. Es una experiencia que la voy a utilizar de forma positiva. Donde esté trabajando siempre tendré a alguien visualizando desde arriba esos detalles y aspectos que se escapan. A pesar de todo ha sido una experiencia enriquecedora. Nos hemos compenetrado bien con el cuerpo técnico.