El Badajoz vive una de sus semanas más tranquilas desde que este verano su pretemporada se viera sobresaltada por los registros en el Nuevo Vivero ... y posterior detención de Joaquín Parra. Gorka Santamaría repasa la actualidad del club tras la entrada del grupo de Oliver y con los galones que da ser uno de los capitanes deja claro que siguen en alerta para velar por los intereses del Badajoz. Después de una temporada que está siendo una montaña rusa de emociones, la plantilla se da un poco de respiro, una especie de tregua como margen de confianza a la espera de ver cumplidas sus reivindicaciones. En lo deportivo, el delantero vasco ya se encarga de darle oxígeno con sus goles porque cada vez que marca el Badajoz no pierde y así lleva 20 partidos como blanquinegro (15 victorias y 5 empates). Talismán.

–¿Cuál es el sentir del vestuario tras los últimos acontecimientos?

–El vestuario está igual. Esperando a que llegue la solución. Hemos visto que la nueva propiedad ha dado un pasito más y ha pagado a los trabajadores. Algo hemos conseguido, pero esto no acaba aquí y tienen que seguir cumpliendo con sus compromisos. En la plantilla seguimos intentando pensar un poco más en fútbol como las últimas semanas, tratar de seguir haciendo buenos papeles en el verde y poder sacar los puntos de tres en tres.

–¿Tranquiliza algo que hayan abonado algunas nóminas?

–Algo más tranquilos porque por lo menos hay algún trabajador que lo necesitaba que ha cobrado una mensualidad y que le va a venir estupendamente. Muy contentos por ellos, pero hay mucha más gente que todavía seguimos en la misma situación y queremos que se solucione ya. La tranquilidad llegará cuando se ponga todo al día.

–¿Y qué piensa sobre que se haya quedado a la primera plantilla fuera de esos pagos?

–Al final es que 'como pedíais que cobraran todos los trabajadores más que por lo vuestro'... Tarde o temprano tendrá que llegar porque nos tendrán que pagar a nosotros también. Confiamos en que lo hagan lo antes posible.

–¿Y qué necesidades siguen sin atenderse del primer equipo?

–Por ejemplo, en el tema del servicio médico faltan geles para dar masajes, esparadrapos, tens... cosas esenciales que tienen que cubrir el día a día. Esperemos que lleguen, es una necesidad diaria y que para un entrenamiento o un partido es vital.

–Esperan una solución, pero ¿hasta cuánto tiempo están dispuestos a aguantar así?

–La plantilla marcará unos plazos o dará un poco de aire a la nueva propiedad porque hemos visto que han dado un pasito y si siguen cumpliendo, esperemos que lo hagan con todos y nosotros podamos centrarnos más en lo deportivo que en protestar y pelear por lo que se nos debe.

–¿Van a seguir con la protesta antes de los partidos?

–Veremos a ver. Si se cumple con nosotros, pues quitaremos el pie del acelerador y si no se cumple volveremos a pisarlo.

–¿Y se han puesto en contacto con los jugadores?

–Hemos tenido un primer contacto, pero esperemos tener en los próximos días un contacto más cercano y dejar las cosas claras.

–¿Cómo se vivió el cambio de entrenador con la salida de Óscar Cano?

–Fue un palo. Nunca es agradable que se vaya un entrenador, además querido en el vestuario, con el que teníamos un trato muy cercano y muy bueno. Sabemos que el fútbol es así, que si no ganas puede haber cambios y en este sentido hemos recibido muy bien a Isaac. Intentando matizar algunas cosas que él consideraba que nos faltaba. Intentado darle carácter y solidez defensiva al equipo, que creo que muchas veces en errores tontos nos llegaban dos veces y nos hacían tres goles. Esas cosas había que corregirlas y en eso estamos.

–En cuanto al aspecto deportivo, ¿a qué sabe la victoria en Talavera?

–Te da aire, confianza y te da ganas de seguir intentando mirar un poquito más hacia arriba. Hasta ahora no hemos podido pensar en fútbol. Incluso creo que hemos tenido algo de infortunio en situaciones de partidos que teníamos de cara y por errores muy tontos nos han hecho perder puntos. Es verdad que el otro día la suerte que nos había faltado hasta ahora la tuvimos y conseguimos llevarnos los tres puntos.

–¿Es posible reengancharse al playoff?

–Todo es posible. Si ganas dos partidos ya estás ahí cerquita de los de arriba. Pero tenemos que ir partido a partido, pensar en el Zamora, intentar conseguir los tres puntos y después ir a por los siguientes.

–Mientras marque Gorka Santamaría será señal de estar en la pelea porque es garantía de que el Badajoz no pierde.

–Por suerte cada vez que meto gol el equipo consigue puntuar y eso significa que se está haciendo un buen trabajo, que estoy haciendo las cosas bien y yo encantado de poder hacer gol e intentar ayudar al equipo a conseguir los tres puntos. Es un placer para mí.

–¿Es quizás su mejor momento desde que llegó al Badajoz?

–La primera temporada creo que también fue muy buena. Llevaba diez goles y a falta de diez partidos se cortó la liga por el tema del covid. El año pasado sí que es verdad que estuve un poco peor, tuve menos protagonismo y este año he vuelto a tener la misma confianza que el primer año, he vuelto a ver portería. Me gustaría llevar más goles, lógicamente. Pero es verdad que la situación extradeportiva nos ha mermado en lo deportivo tanto a nivel grupal como individual. Por mi parte, intentaré seguir haciendo goles, dando puntos al Badajoz y feliz por ello.

–Ha conectado con la grada como si fuera de aquí, un auténtico ídolo y así se lo reconoce.

–Desde el primer día que llegué la afición me ha demostrado todo su cariño y toda su gratitud en cuanto al esfuerzo y el trabajo que realizo. No concibo que sea de otra manera y cada vez que salgo al verde de devolverle ese cariño con trabajo, ilusión, goles si puede ser y mucho esfuerzo.

–¿Qué mensaje le transmite a la afición en medio de tanto cambio y ese recelo con los nuevos gestores que ya están dentro en el club?

–La afición es sabia. Que sepan que estamos con ellos, que tenemos que seguir en la misma dirección, todos unidos, siendo uno y seguir luchando por lo mismo, que no se dividan porque les necesitamos.