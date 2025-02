Javi Pérez Badajoz Viernes, 10 de diciembre 2021, 08:12 Comenta Compartir

Llega al Nuevo Vivero el colista del grupo, el único que todavía no sabe lo que es ganar en toda la Primera RFEF, el equipo ... menos goleador y el más goleado. Con esta carta de presentación, la visita del Tudelano parece propicia para poner fin a esa racha negativa que arrastra el Badajoz desde hace cinco jornadas. El equipo blanquinegro necesita cambiar esa dinámica. Es el momento para iniciar el despegue y entre la afición no se piensa otra cosa que no sea la victoria. Toca ganar ya.

Óscar Cano es consciente de la oportunidad que se presenta para descargar esa ansiedad por un triunfo que se resiste desde hace mes y medio y apunta a la madurez del vestuario para saber manejarse en este tipo de situaciones ante un rival al que la clasificación viste de cenicienta. «El Badajoz es 'híper-mega-favorito', no nos importa llevar ese cartel porque así lo dicen los puntos, pero si no estamos al cien por cien y no somos capaces de imponer lo que queremos hacer lo vamos a pasar mal porque cualquiera te puede ganar», sostiene. El Tudelano solo ha conseguido dos empates fuera de casa, DUX y Extremadura, de los cinco que ha sumado en todo el campeonato. Pero el preparador blanquinegro no se fija en la aparente debilidad del cuadro navarro y sí en las urgencias de su equipo. «No miramos si es el Tudelano. Es el partido que tenemos delante y es el que hay que ganar». El empate en Lezama dejó una lectura positiva para el cuerpo técnico y es que quedar la portería a cero supone el primer paso para la recuperación de ese equipo solvente de principios de curso. «Es hora también de cortar la racha que tenemos sin ganar», expone Cano. El Badajoz llevaba siete tantos en contra en las cuatro jornadas anteriores, diez si se cuenta la eliminatoria de Copa ante el Alcoyano. «El equipo volvió a ser fiable en defensa, que no es poco porque había que cerrar la sangría de goles en contra, que tampoco era merecida». A partir de ahí, Óscar Cano quiere reconstruir el estado de ánimo de su equipo para que vuelva a ser lo que era. Y ese es el camino que le llevará a la victoria. A pesar de la mala racha, mantiene su convicción en la misma línea de trabajo y la confianza en sus jugadores, por eso ni antes hacía caso a los elogios que consideraba desmedidos ni ahora las críticas, «No vi en Irún o en Ferrol que mereciéramos ganar y parecíamos los mejores del mundo. Solo atendemos al resultado. Muchas veces las derrotas indican el camino a seguir». El último triunfo del Badajoz se remonta al 30 de octubre frente al Extremadura (2-0). Cinco jornadas después el Badajoz persigue «esa victoria que nos permita estar cerca de los mejores», señala. Este bache ha sacado al equipo pacense de los puestos de privilegio. Aunque a pesar de todo sigue con las opciones intactas de pelear por el playoff. «Llevando tantos partidos sin ganar solo estamos a 4 puntos, eso también te dice en qué tipo de competición te estás manejando», precisa. Una posibilidad que abraza en una jornada con varios duelos directos. «Consideramos que con los enfrentamientos que hay de ganar se volvería a equilibrar todo», apunta el técnico del Badajoz. En el capítulo de bajas. Óscar Cano comentó que Dani Aquino ya dispone del alta médica, aunque ahora tendrá que recuperar la forma y espera que pueda ir incorporándose al grupo poco a poco. Así, el delantero murciano sigue sin estar disponible para esta noche, lo mismo que Adilson y Adri Cuevas. En cambio, el técnico granadino recupera a Otegui. En el Tudelano, por su parte, es baja Delgado al tener que cumplir ciclo de amarillas. «Poco a poco vamos disponiendo de recursos. Son aspectos que me invitan a ser optimista», destaca Óscar Cano. Sobre el Tudelano del exblanquinegro Cedenilla, el entrenador blanquinegro avisa de un partido más complicado de lo que esconden sus pobres números. «Un equipo que no ha tenido el mejor comienzo posible. Vemos que los resultados tampoco se ajustan a la realidad de su juego, es un equipo atrevido, que quiere jugar y que en determinados encuentros ha sufrido golpes inmerecidos que han condicionado su estado de ánimo». Óscar Cano confía en que cambie la suerte a la hora de materializar las ocasiones y en recuperar lesionados para disponer de más fondo de armario. «Al equipo le falta un poco de fortuna que nos hemos merecido, que estemos todos para que se genere una mayor competencia interna y que yo pueda equivocarme de verdad».

