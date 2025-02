Sólo es una crisis de resultados

«Cinco partidos sin ganar, pero lo que habéis hecho hoy demuestra el equipo que sois. Por eso habéis ganado. Enhorabuena». Esas fueron las palabras que Sergi Guilló les dedicó a sus jugadores segundos después de empatar el pasado domingo ante el Alcoyano, aún en ... el círculo central del Romano y con los aficionados aplaudiendo todavía desde sus asientos. El Mérida encadena cinco partidos sin ganar y cuatro puntos de los últimos quince, pero no está en crisis de juego. De hecho, el equipo emeritense juega bien. El único problema es que no está jugando tan bien como en septiembre.

Pero aún así, no pierde y siempre tiene posibilidades de llevarse los encuentros. Que si un penalti regalado por allí, que si un gol escamotado por acá, que si un paradón del portero rival en los instantes finales… También es verdad que en las últimas tres jornadas ha sido superado en fases del partido por su contrario, pero el equipo juega bien y no está lejos de la victoria. «Ya… pero el equipo necesita ganar para creer que estamos por el camino correcto y que no nos hemos desviado por una racha de resultados», pide su entrenador.

«Les he hecho ver durante la semana que hemos tenido diferentes fases durante estos últimos partidos», explica Sergi Guilló. «Que no hemos estado excelsos y hemos regalado situaciones de gol. Que nos están haciendo daño con poco. El no sumar victorias o perder te puede minar la moral del grupo, pero es importante que la identidad del equipo no se merme. Y nosotros, en todos los partidos, hemos tenido fases de estar cerca de ganar».

AD Alcorcón Ayesa; Juan Sebastián, Joan Rojas, Lache, Stitch; Yael Ballesteros, Josiel Núñez, Capi; Rayco, Rafa Llorente y Aparicio. - Mérida AD Palomares; Felipe Alfonso, Luis Pareja, Falcón, Sergi Segura o Climent; Saúl del Cerro o Pablo Ganet, Juanjo Sánchez, Busi; Doncel, Liberto Beltrán y Pablo García. Árbitro David Cambronero González, del comité castellano-manchego.

Estadio y hora Santo Domingo (17.30).



Porque independientemente del 'once' y de plan, se volverá a ver a un Mérida atrevido. Luego los condicionantes los pondrá el nivel del rival, como ya pasó ante Antequera, Betis B y Alcoyano. El de este domingo es un equipo recién descendido de Segunda A que está en puestos de descenso a Segunda Federación: el Alcorcón sólo ha ganado dos partidos de Liga, el primero que jugó en su casa y el último. Y encima viene de caer eliminado en Copa del Rey por el Salamanca.

«Es cierto que no están en la mejor dinámica posible, pero todos sus partidos han sido ajustados y se les ha ido en los últimos minutos. Cuando no te va de cara…», opina sobre su rival Sergi Guilló. Sin Álvaro Juan por sanción y Javi Eslava, Miki Muñoz y Charbel por lesión, el cuerpo técnico emeritense recupera a Busi y Bonaque. Además, Climent estará para más minutos de los que jugó en su reaparición la semana pasada ante el Alcoyano. El 'once' inicial parece, a priori, claro, salvo el futbolista que ocupará el eje del equipo. Los tres que más papeletas se reparten son Saúl del Cerro, Pablo Ganet y Raúl Beneit.