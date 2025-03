Primera RFEF: Así hemos narrado en directo el partido entre el Badajoz y el Majadahonda

19:58

CD BADAJOZ 0-0 RAYO MAJADAHONDA El Badajoz no pudo pasar del empate ante el Rayo Majadahonda en el Nuevo Vivero en un partido sin ocasiones claras de gol para ninguno de los dos equipos y en el que las defensas fueron mucho mejores que los ataques. El Badajoz consigue así mantener su racha de partidos sin perder, que asciende a seis, y suma un punto para estar cinco por encima del descenso. Los pacenses no pudieron con un Rayo Majadahonda que también está fuera del descenso y que apenas inquietó a Kike Royo durante los 90 minutos. Reparto de puntos justo entre dos equipos que pasan por sus mejores momentos de la temporada, pero que no pudieron sumar tres puntos.