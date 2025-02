Sergi Guilló le pide equilibrio a su Mérida

La gran noticia es que el Mérida regresa este domingo a casa, donde es uno de los mejores equipos de la categoría. La mala ... es que recibe al segundo clasificado, el Real Murcia, el mejor visitante de todo el grupo. Aun así, bajo esta disparidad de resultados que se alarga desde septiembre, el grupo de Sergi Guilló tiene los mismos puntos que el Hércules, en zona de playoff de ascenso.

Con esta regularidad, ¿le da al equipo para luchar en el tramo final por los puestos de playoff? «No. Con esta dinámica no nos da, no nos llega. Porque lo normal no es ni una cosa ni la otra».

Así lo opinó el técnico del Mérida, Sergi Guilló. A pesar de que el playoff este curso podría estar entre los 57 y los 58 puntos. El Mérida tiene 35 en su casillero y siete partidos aún en el Romano. De seguir con su dinámica de local, estaría muy cerca de esos puestos con premios. «Pero está claro que algún día perderemos un partido en casa. Lo normal no es ni ganar todos los de casa ni no puntuar nunca fuera. Para llegar con opciones de luchar en el tramo final por el playoff necesitaríamos un equilibrio: mantenernos fuertes en el Romano y sumar de tres en tres también fuera de casa».

«Ya dije hace algún tiempo que cada uno de los equipos de arriba tendría su bajón, y creo que ya hemos pasado o estamos pasando todos por ese bajón», continúa el técnico emeritense. «Pero el otro día, en Alicante, tuvimos un error en una salida de balón y eso cambia el rumbo del partido. Lo bueno es que tuvimos muchas ocasiones para poder empatar. No podemos dejarnos guiar por el partido del otro día y decir que hemos vuelto a la dinámica de perder a domicilio, de hacerlo horrible fuera de casa…».

Regresa Felipe Alfonso

Para el duelo de este domingo, Sergi Guilló sólo contará con las bajas de Juanjo Sánchez y Busi y la duda de Jack Beer, que no entrenó en la última sesión y se probará este sábado. Sí regresará, tras dos jornadas fuera de la convocatoria, Felipe Alfonso. Aunque lo más preocupante fueron las palabras del entrenador sobre Juanjo Sánchez: «No tenemos fecha de su vuelta. La prueba ha salido que el edema óseo lo tiene un pelín mejor, pero sigue estando ahí. No podemos ponernos plazos con él. Ojalá sea rápido, pero ahora no veo la fecha para que vuelva todavía. Busi, según el dolor, estará entre cuatro y seis semanas. Y Felipe está bien, genial. El otro día podría haber estado, pero tenía sus dudas de ese cambio de diagnóstico que dijimos… pero ya está en perfectas condiciones. Ha entrenado durante toda la semana».