Sergi Guilló: «Era un partido para los líderes del vestuario»

Elegir a posteriori es el trabajo más sencillo del mundo: Bonaque y Falcón completaron un sobresaliente partido ante el Hércules. Lo complicado es decidirse a ... priori: «Quizá no estaban al nivel que nos dieron a principios de temporada, pero creía que el partido era una oportunidad para los veteranos, para los líderes del vestuario, para que dieran un paso hacia adelante. Después de la derrota de la semana pasada era un día para que los grandes sacaran pecho y se cargasen de responsabilidad. La decisión fue más por un factor psicológico que de juego», reconoció tras el triunfo de este último domingo Sergi Guilló.

No había ni un solo motivo futbolístico para prescindir de Saúl del Cerro en el 'once' titular, pero «tras la derrota en Valdebebas, entendí que el del Hércules era un partido para Bonaque y Falcón». Y ambos, que no jugaban juntos desde la derrota en La Condomina a mitad de septiembre, se volvieron a coronar, tal y como se coronaron el curso pasado. Salvo el penalti, no concedieron ni una sola ocasión clara de gol al rival durante todo el partido. Y aparte de alejar cualquier amago de peligro de las inmediaciones de Palomares, impartieron un clinic de ese 'otro' fútbol que hundió en la más absoluta de las depresiones a Coscia, el delantero blanquiazul.

Bonaque y Falcón jugaron de inicio en las primeras cuatro jornadas de Liga, pero de ahí a esta parte, sólo han coincidido en el campo 35 minutos de los últimos 990 disputados por el equipo. Es decir, un ratito en Marbella y otro ratito en el Cerro del Espino. Y en esta ocasión, a diferencia de las otras veces, fue Bonaque el que ocupó la derecha y Falcón la izquierda. «Teníamos claro dónde estaba el espacio por la forma de presionar del Hércules. Así que, cuando se metían Pablo Ganet y Climent, el espacio estaba en Bonaque, de ahí que haya jugado esta vez por la derecha, porque a él le corre mucho el balón y encuentra mejor los espacios a Doncel por dentro», explicó el técnico emeritense.

La otra decisión a priori fue la de Pablo Ganet por Saúl del Cerro en el inicio de la jugada. «Me ha costado decidir porque Saúl está brillando a un buen nivel, pero quería un medio más ofensivo al jugar en casa». Ganet, a su ritmo, y con balón, lideró el juego del equipo y le dotó de la personalidad que requería un momento como el actual, con la mayoría de los compañeros faltos de confianza y casi angustiados por la situación. Sin balón, vino a ayudarle constantemente Raúl Beneit; pero con balón, jugó con la pausa y el aplomo con los que se suelen jugar en los patios de colegio.

«No me canso de decir lo de Pablo (Ganet): ha vuelto a jugar tocado», desveló el técnico emeritense tras el partido. «Ha dado una charla antes de comenzar el partido que ha enchufado a los compañeros. Es un líder. Lleva cinco meses aquí y lo que ha hecho hoy demuestra el tipo de jugador que es. Se tiene que exigir más a nivel defensivo, porque si no fuera por eso hubiera jugado más alto en su carrera. En la primera parte le hemos corregido algunas situaciones, porque tenía que estar más cerca o encajarse mejor en ese mediocampo en línea. Pero él sabe que con balón es diferente. Yo le insisto mucho, vemos muchos videos con él, y cuando le aprietas y te da lo que te da… De hecho, lo iba a cambiar, porque ya lo veía justo de fuerza, y él mismo me ha dicho que le aguantase. Está queriendo jugar tocado, arriesgándose, y eso es digno de elogiar».

Para viajar el próximo fin de semana a Yecla (sábado, 17.30 horas), Guilló recuperará, mínimo, a los sancionados Juanjo Sánchez y Luis Pareja. Por lo que le tocará de nuevo quebrarse la cabeza «a priori» para decidir quiénes conformarán la pareja de centrales y quiénes el triángulo del centro del campo.