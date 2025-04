La segunda parte marca el camino al Mérida

R. P. Mérida Sábado, 30 de marzo 2024, 22:31 Comenta Compartir

Como la primera parte, no. Como la segunda, sí. Así de fácil, así de sencillo. Se fue el Mérida al descanso muerto y 0-2 ... por detrás en el marcador y acabó el partido con un punto y vivo. Porque en la segunda mitad hizo todo lo que no hizo en la primera. Lo preocupante es que eso ya lo sabía antes del partido y no fue capaz de activarse hasta que se vio con los puntos perdidos y las uñas de la grada.

Porque una cosa es que el Córdoba sea mejor, que lo es, y te supere y no tengas nada que hacer y otra cosa es que no le ganes ni un duelo, pierdas en intensidad y leas los espacios mucho peor que él. Y si a todo eso el equipo no es consciente de lo que se está jugando y encima regala las dos jugadas de los goles por no despejar a banda en el 0-1 y por querer salir de tacón en el 0-2, pues más difícil todavía. MÉRIDA AD Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Tomás Bourdal, Llácer; Luis Acosta, Juanjo Sánchez (Isma Gutiérrez, min. 84), Beneit (Sandoval, min. 46), Busi, Javi Martín (Raúl Prada, min. 70); y Chuma (Ben Hamed, min. 70). 2 - 2 CÓRDOBA CF Carlos Marín; Albarrán, Lapeña, Mati Barboza, Calderón; Álex Sala, Diarrá (Toril, min. 77); Carracedo (Leiva, min. 78), Kike Márquez, Adilson (Simo, min. 78); Kuki Zalazar (Isma Ruiz, min. 64). GOLES 0-1: Adilson, min. 26. 0-2: Kuki Zalazar, min. 34. 1-2: Chuma, min. 60. 2-2: Sandoval, min. 63.

ÁRBITRO Eder Mallo Fernández, del comité castellano leonés. Amonestó a los emeritenses Juanjo Sánchez, Felipe Alfonso y Busi y a los cordobeses Kuki Zalazar y Carracedo.

INCIDENCIAS 3.242 espectadores en el estadio Romano José Fouto. Pero tras el descanso el equipo adelantó líneas, se puso a ganar duelos, a meter dura la pierna y empezó a llegar más y a alejar al Córdoba del área de Palomares. Si encima los verdiblancos salen a aguantar el 0-2 y aprovecharse de alguna contra, pues el partido giró por completo. En una presión con convicción, Chuma aprovechó un regalo de la defensa visitante para acortar distancias en el 60. Y tres minutos después, en una contra con efectivos, no salió a la primera pero sí a la segunda: Sandoval tiró desde lejos y Carlos Marín se la comió en el primer palo. El Córdoba devolvió con creces y con regalos más claros las concesiones del Mérida en la primera mitad. Y a partir del 2-2, los de Iván Ania volvieron a controlar el juego y a aprovecharse del cansancio del Mérida, que aún así tuvo las suyas para remontar el marcador. Aunque el empate fue lo más justo porque las más claras en el tramo final fueron del Córdoba, que falló incomprensiblemente y dejó al Mérida dormir fuera del descenso. Se lo mereció el equipo de Rocha en la segunda mitad, porque en la primera…

