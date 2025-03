El Romano refina su paladar

R. P. Mérida Lunes, 10 de marzo 2025, 20:38 Comenta Compartir

El vestuario del Mérida tiene una explicación a los pitos del sábado tras los dos tantos del Atlético Sanluqueño en apenas dos minutos. «Antes les dábamos jamón… y ahora les estamos dando salchichón». La plantilla emeritense sospecha que ha malacostumbrado a su grada: le han dado tantos motivos para soñar con el playoff… que ahora se ha convertido en una medio prioridad. Y más habiendo dejado el descenso a nueve puntos de distancia a falta de once jornadas para el final.

Salvo por la victoria, muy pocos se fueron plenamente felices del Romano el sábado por la noche. Los aficionados, por la pitada que muchos le dedicaron al equipo por pasar de un 2-0 a un 2-2 en apenas dos minutos y por el sentimiento de culpabilidad posterior tras un nuevo gol del equipo en el tramo final que supuso otra victoria más en casa. Y la plantilla, por recibir tal reprimenda de los suyos y por la discreta segunda parte que se marcó.

La cara y el tono de Sergi Guilló tanto a la entrada como a la salida de la rueda de prensa particularizó el estado de ánimo con el que el Mérida se fue del partido. «Sí, me voy triste. Por los pitos y por la mala segunda parte del equipo. No me gusta el ambiente que se crea, pero respeto la opinión de todo el mundo. Y luego, futbolísticamente, la segunda parte no me deja feliz, que es en lo que me voy a basar. No me voy a basar en los pitos o en las críticas, esas las asumo siempre. Pero empezamos a un buen nivel la temporada, el equipo está consiguiendo muchas victorias en casa, jamás había jugado con una alineación tan ofensiva como la de hoy, hicimos una primera parte como la que teníamos que hacer… pero sí, la segunda parte me deja triste».

Y eso que el Mérida no paladeaba una situación como la actual desde hace casi una década. Todo se reduce a una cuestión de expectativas: si el empate del Sanluqueño hubiera llegado con el Mérida jugándose el descenso hubiera sido un momento menos dramático que soñando con el playoff. Pero poder y querer son cosas distintas. «Por supuesto que podemos seguir soñando. No creo que haya alguien que no firmara al inicio de temporada estar en la situación en la que estamos a día de hoy. Es lo que le digo a mis jugadores. Claro que tenemos que corregir cosas, yo el primero, pero vamos a seguir soñando y peleando», concluye Guilló.

La solución consiste, tal vez, en explicar que el playoff es un deseo y no una obligación del equipo. Posiblemente así las expectativas de la grada se ajusten más a la realidad y los momentos imperfectos del equipo, que los tiene, se los tome de otra manera. Porque el equipo juega a que al partido le pasen cosas… tanto buenas para él como malas. Y así va a seguir siendo los próximos dos meses. Buenas: hacer muchos goles cada partido. Malas: hacer muchos goles cada partido para poder ganar. En este punto, por ejemplo, este de Guilló recuerda mucho al equipo de Fabri en la 2007-08 que acabó jugando playoff con Milojevic. Esta última jornada, Guilló alineó a tan solo tres defensas, y uno de ellos es medio defensivo; los siete restantes eran futbolistas de construcción o de ataque.

«Liberto y Álvaro Juan podían haber estado más altos, pero nos igualaban en la salida de balón y eso nos quitaba tiempo para salir. La idea era que no estuvieran tan metidos atrás. Luego, cuando pasaron a jugar con dos delanteros, fue más fácil progresar. A nuestro sistema le hubiera venido bien que jugaran 4-4-2 desde el principio», explicó el técnico emeritense tras el partido.

Pendientes de Athuman

Ahora toca, en semana corta (el equipo juega el viernes en Villarreal, ante el filial amarillo, a las 20.30 horas), recuperar sobre todo a Ismael Athuman, la única duda en el inicio de semana. El central pidió el cambio a veinte minutos del final por unas molestias. «En el pubis, concretamente. Se lo ha notado en el calentamiento y ha estado midiéndose todo el partido. Tenemos que ver cómo evoluciona esta semana que entra», especificó Sergi Guilló, que también perderá a Mizzian, expulsado este último sábado.