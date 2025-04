Riquísimo punto del Mérida

«Nunca me ha pasado lo de esta semana»

El técnico del Mérida confirmó tras el partido las lesiones de Eslava, Doncel, Nil y Edu, la quinta amarilla de Felipe Alfonso y se excusó por su expulsión y la de su segundo por lanzar botellas al campo desde el banquillo en los momentos finales. «Quien haya tirado la botella se ha equivocado, pero es injusto que paguen justos por pecadores. El que lo ha hecho se ha equivocado. No queríamos ensuciar el partido. Y mi expulsión es justa porque he hecho la reacción de quitarme la camisa y le he dado una patada a una botella. Me he equivocado». «Ha sido un partido de mucho oficio por nuestra parte, por cómo veníamos. En mi vida me ha sucedido lo que nos ha pasado esta semana. Es un buen punto».