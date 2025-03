Ridículo muy merecido del Mérida

Lo primero: el Mérida sufrió un ridículo espantoso porque se puso a jugar a ver quién cometía el error infantil más grosero. Empezando por el ... penalti de Falcón, siguiendo por la expulsión de Pareja, pasando por el error en el despeje de Doncel en el 1-0… y así, entre duelos perdidos, faltas de concentración y piernas muy débiles, hasta el último minuto de partido. Los emeritenses salieron goleados y vapuleados de Valdebebas porque no comparecieron a partir del segundo minuto de partido. Y punto.

Y lo segundo: a pesar de todas las facilidades que le dio el Mérida al antepenúltimo clasificado, plagado de bajas y ausencias, el partido lo desniveló la interpretación de Camacho Garrote, el mismo colegiado que se inventó el penalti de Bonaque ante el Villarreal B hace mes y medio. A los diez minutos de partido, Pareja pecó primero de lento y luego de ingenuo, así que llegó tarde y tocó con el brazo a Víctor Muñoz, que exageró el contacto e hizo picar al árbitro, muy riguroso en la señalización de la infracción. Como la acción era interpretable, Pareja era el último y por tanto a jugar 80 minutos con uno menos. Y por si la expulsión no fuera suficiente, el 1-0 llegó tras un fuera de juego que el línea se comió incomprensiblemente.

Dicho lo cual, todo lo que le pasó al Mérida en Valdebebas se lo mereció con honores. Por fútbol y por indolencia. Porque se puede perder un partido que a los diez minutos se pone cuesta arriba, pero jamás dar la pobre imagen que el equipo se empeñó en transmitir en cada segundo del partido. Tras la expulsión de Pareja, la bajada de brazos fue paulatina y progresiva. Ni un ápice de rebeldía, de orgullo, de honra. No se recuerda partido tan inoperante del Mérida en años. En muchos años. Y eso que el club ha soportado temporadas malas.

Anticompetitivo

Y eso que, en los dos primeros minutos de partido, todo hacía presagiar lo contrario: presión alta, robo y situación de mano a mano clarísima fallada por Doncel en el primer minuto de juego. Pero a partir de ahí, la nada más absoluta del equipo de Guilló. El filial del Real Madrid se hizo con el balón y el Mérida empezó a cortocircuitar. Primero por el absurdo penalti cometido por Falcón en el minuto 9', que paró Palomares a Gonzalo, el gran protagonista de la noche con cuatro goles. Segundo con la infantil acción de Pareja, tan discutida como innecesaria, que le costó la expulsión en el minuto 11'. Y tercero, con todo lo que decidió hacer el equipo a partir del 1-0 en el minuto 35'.

Es cierto que el gol nace de un clarísimo fuera de juego, pero a partir de ahí el Mérida decidió tirar el partido. Antes del 1-0 estaba sufriendo, no veía la bola, no pasaba del centro del campo… pero al menos entre la suerte y la falta de acierto del Castilla, los tiros salían desviados o eran interceptados y los centros laterales no encontraban rematador. Pero tras el primer tanto de Gonzalo, la sangría fue tan dolorosa como vergonzosa. Así que antes del descanso, Gonzalo se giró muy fácil en la frontal del área y mató ahí el partido. Y no porque remontar un 2-0 fuera de casa jugando con diez fuese una misión casi imposible, sino porque el Mérida se fue más aún de lo que ya estaba del partido.

Real Madrid Castilla Fran González; David Jiménez (Lorenzo Aguado, 81'), Kike Ribes (Diego Aguado, 72'), Mario Rivas, Yusi; Chema Andrés, Antonio David, Pol Fortuny (Daniel Yañez, 72'); Víctor Muñoz, Gonzalo y Loren Zúñiga (David Ruiz, 24'). 6 - 0 Mérida Palomares; Felipe Alfonso (Sergi Segura, 54'), Luis Pareja, Falcón (Bonaque, 54'), Climent; Saúl del Cerro, Juanjo Sánchez (Tiago, 81'), Beneit; Doncel (Busi, 66'), Liberto (Pablo García, 66') y Javi Eslava. Goles 1-0, Min. 35: Gonzalo. 2-0, Min. 45+1: Gonzalo. 3-0, Min. 47: Pol Fortuny. 4-0, Min. 53: Gonzalo García. 5-0, Min. 71: Ribes. 6-0, Min. 85: Gonzalo.

Árbitro Manuel Camacho Garrote, del comité andaluz. Expulsó con roja directa a Luis Pareja (11') y amonestó a los emeritenses Falcón, Liberto Beltrán y Palomares. Por el Real Madrid Castilla vio amarilla David Jiménez.

Incidencias Alrededor de 1.400 espectadores en el Alfredo Di Stéfano.

La segunda parte es mejor no escribirla. Los de Raúl González marcaron cuatro tantos más porque no le dio la gana de marcar, literalmente, ocho más. Las facilidades del Mérida eran tremendas. A pesar de jugar con uno menos, estaba defendiendo con dos líneas de cuatro… que en realidad parecían dos líneas de futbolín. Conforme pasaban los minutos, el equipo quería jugar menos, así que el ridículo le desangraba aún más. A pesar de los seis goles, Palomares fue el mejor del equipo, que acabó sin una ocasión clara desde la de Doncel en el segundo minuto de juego. Ni un tiro a puerta en casa de un filial mermado por las bajas, dando entrada a juveniles y con problemas clasificatorios.

La derrota duele, pero el ridículo sonroja.