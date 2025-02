Resignación en el Romano

David Rocha: «Hoy no le pongo ningún pero al equipo»

Hay años… y años. Y este no es el del Mérida, definitivamente. Aparte de los dos puntos que necesitaba y que deja de sumar, la peor de las noticias fue la lesión de su lateral derecho y capitán, Felipe Alfonso, al que se le salió el hombro y este lunes se someterá a una resonancia para, si tiene suerte, confirmar que se perderá tan solo los próximos dos o tres partidos. «Ojalá se quede solo en luxación», cruzó los dedos David Rocha, entrenador del conjunto emeritense en su comparecencia tras el choque frente al filial del Atlético. «En la primera parte es donde hemos tenido más problemas, porque ellos te obligaban a saltar a la presión y nosotros no la hemos interpretado bien. Luego lo hemos corregido en la segunda parte cambiando a un 4-4-2 más claro», explicó en sala de prensa el técnico extremeño. «Pero el partido ha sido disputado: ellos con más control del balón, pero en ocasiones claras hemos tenido las mismas uno y otro equipo. Compitiendo así, estaremos cerca de sumar y de ganar. Hoy no le pongo ningún pero al equipo. Ha sido valiente, ha tenido personalidad para tener el balón en la segunda parte con el ambiente en contra… Así, de esta manera, estaremos más cerca de ganar que de perder. Pero tenemos que ir a buscar los partidos todos los días». El propio David Rocha lamentó la falta de contundencia en el área rival: «Es que la diferencia la marcan las áreas. No hemos estado acertado en esas tres o cuatro situaciones claras. Pero también necesitamos esa pizca de fortuna que te hace ponerte por delante y afrontar el partido con otra perspectiva. Además, nos ha faltado gasolina en los últimos diez minutos de partido», concluyó.