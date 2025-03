Un punto y a olvidar

Aceptando La Constitución y sus condicionantes como animal acuático, el partido de Yeclano y Mérida fue tan competido como malillo. O, tal vez, tirando a ... aburrido. Lo que prefieran ustedes. Porque más allá de los balones colgados al área, los duelos y las segundas jugadas, poquito más. Las dimensiones, es cierto, no permitían nada mejor. La primera parte fue de control del Yeclano pero de ocasiones del Mérida y la segunda mitad, todo lo contrario: de dominio del Mérida pero con más ocasiones para los murcianos. Así que el reparto de puntos fue más que justo.

Lo peor del duelo fue que el Mérida volvió a entrar al partido como lo hizo en Valdebebas o el Cerro del Espino: relajadísimo. Tanto, que a los tres minutos ya iba perdiendo. Mal defendió un centro lateral, no apretó para cerrar el rechace y Palomares fue incapaz de atajar un disparo centrado y flácido de Teddy. Así que al equipo emeritense le costó recuperarse del golpe anímico. En los minutos posteriores al 1-0 perdió duelos por intensidad, llegó tarde a balones divididos y fue incapaz de imponerse en el partido.

Pero a partir de un disparo en el 9 desde la frontal del área pequeña de Liberto Beltrán, que sacó la manopla de Iván Martínez, el conjunto de Sergi Guilló empezó a asentarse. Dentro de lo que el campo obligaba a que fuera el partido, el Mérida fue creciendo y amasó las mejores y únicas ocasiones de gol de la primera parte.

YECLANO DEPORTIVO Iván Martínez; Antonio Sánchez, Gabri, Mayorga, Morros; Relu (Diego De Pedro, min. 77), Juanje, Pau Pérez (Felipe Goun, min. 83), Teddy (Tomi, min. 90), Errahaly; y Javi Solsona. 1 - 1 MÉRIDA AD Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque (Luis Pareja, min. 71), Falcón, Climent (Sergi Segura, min. 57); Saúl del Cerro, Juanjo (Prevedini, min. 86), Raúl Beneit (Pablo Ganet, min. 57); Doncel (Busi, min. 72), Liberto y Javi Eslava. GOLES 1-0: Teddy, min. 3. 1-1: Raúl Beneit, min. 36.

ÁRBITRO Pol Godiá Solé, del Comité Catalán. Amonestó a los emeritenses Climent, Beneit y Bonaque y al murciano Pau Pérez.

INCIDENCIAS Alrededor de 2.500 espectadores en La Constitución.

Tras la de Liberto, llegó un centro de Doncel que tocó Eslava en el primer palo y no entró por poco. Más tarde fue el mismo Doncel el que no llegó por centímetros en el segundo palo a un centro lateral de Beneit. En el 36, Iván Martínez devolvía el favor y se comió en el primer palo un centro chut de Beneit (que quería centrar) para hacer la igualada. Y poco después, Juanjo tuvo el 1-2 de un disparo muy venenoso desde la zona de tres cuartos que desbarató con un paradón el propio Iván Martínez. Justo ahí, el Mérida estaba muy cerca de reencontrarse con la victoria a domicilio.

Cambio de guion

Tras el descanso, la pelota fue del Mérida, que controló el choque y alejó al Yeclano de Palomares hasta bien pasados los minutos. De hecho, como los murcianos llegaban al partido con una plaga de lesiones, Guilló empezó a refrescar el equipo para imponerse por lo físico. Los amonestados, como Climent y Beneit primero y Bonaque después, fueron dejando paso a Sergi Segura, Pablo Ganet y Luis Pareja.

Pero el Mérida no era capaz de encontrar el último pase para finalizar jugadas, no era capaz de rematar en el área, no era capaz de inquietar como sí hizo en la primera parte al guardameta del Yeclano. Por el contrario, los murcianos sí hicieron trabajar a Palomares. Primero con un cabezazo al larguero y más tarde con un mano a mano de Diego de Pedro que salvó Palomares.

Los cambios del Yeclano, a priori, tenían menos nombres que los del Mérida. A Segura, Ganet y Pareja le siguieron luego Busi y Prevedini (por Doncel y Juanjo Sánchez). Pero a pesar de tener más piernas, el Mérida no tenía ni la precisión ni las ideas claras para desnivelar el partido. Y al final el duelo fue muriendo muy lentamente, con los dos equipos sacando la bandera blanca y firmando un reparto justo de puntos.