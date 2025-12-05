A por la primera victoria en el Príncipe Felipe

El Cacereño afronta este sábado (20.30 horas) en el estadio Príncipe Felipe un partido marcado en rojo. No solo recibe al Racing Club de ... Ferrol, tercer clasificado y uno de los candidatos firmes al ascenso, sino que encara un desafío que empieza a pesar en el vestuario: todavía no ha ganado en su regreso al coliseo cacereño tras el exilio obligado por la resiembra del césped. Cuatro partidos, dos empates, dos derrotas y la sensación de que el hogar aún no es ese refugio donde construir la permanencia.

La victoria lograda en Talavera ha sido un impulso necesario para el equipo, pero insuficiente para salir de la zona de descenso. El Cacereño sigue siendo antepenúltimo, aunque ahora a solo tres puntos de la permanencia. La liga no espera y cada jornada pesa como una final. Al menos así lo ve Julio Cobos, que subrayó en la previa que «aquel partido lo afrontamos como una final y ahora solo pensamos en este, que es el más importante para nosotros».

El técnico insiste en que el vestuario llega con energía renovada, pero con los pies en el suelo: «Una victoria no sirve de nada si no continúas trabajando. Quedan muchos partidos y vamos a tener que estar ahí todo el año. Esto no para». El mensaje es claro: no hay euforia, hay urgencia.

El Racing de Ferrol aterriza en Cáceres envuelto en dudas. Suma dos jornadas sin ganar –derrota en Barakaldo y empate in extremis ante el Mérida– y llega tras caer eliminado esta misma semana en la Copa del Rey ante el Huesca. Pero, pese a ese momento irregular, el equipo de Pablo López mantiene la tercera posición y un potencial que en la ciudad departamental se reclama con insistencia.

La afición gallega incluso prepara desplazamiento para este duelo, conscientes de la importancia de no perder el ritmo de los puestos nobles. El Racing de Ferrol no quiere regalar nada y la presión interna por mejorar su imagen puede jugar a dos bandas: revulsivo o carga.

Cobos, sin embargo, no se fía lo más mínimo: «Es un equipo que seguramente esté al final peleando por ascender. Tienen jugadores con experiencia en categorías superiores. Y no creo que la Copa les pase factura; harán muchos cambios y tienen plantilla de sobra».

El Cacereño afrontará el choque con varias ausencias relevantes. Ajenjo, Sanchidrián, Iván Fernández y Deco —sancionado— no estarán disponibles. Son cuatro piezas importantes que obligan a mover fichas, aunque Cobos no quiere excusas: «Tenemos plantilla suficiente y oportunidades para otros jugadores. Siempre que han tenido que responder, lo han hecho».

Entre las novedades estará la convocatoria del juvenil Iker, una muestra de la necesidad, pero también de la apuesta por la cantera.

El técnico reconoce que no haber ganado aún en casa pesa, aunque matiza que las primeras jornadas estuvieron condicionadas por el estado del terreno de juego. Ahora, con el césped en buen momento, el objetivo es claro: cambiar la dinámica. «Queremos ofrecer la primera victoria en el Príncipe Felipe. La afición se está portando increíble. Ojalá sea este sábado».