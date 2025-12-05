HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?
Sanchidrián volverá a ser baja en un Cacereño que quiere su primera victoria en el Príncipe Felipe. JOGE REY
Primera RFEF

A por la primera victoria en el Príncipe Felipe

El Cacereño, con moral tras ganar el Talavera, recibe a un Racing de Ferrol con dudas a pesar de llegar en la parte alta de la tabla

R. H.

Cáceres

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:50

Comenta

El Cacereño afronta este sábado (20.30 horas) en el estadio Príncipe Felipe un partido marcado en rojo. No solo recibe al Racing Club de ... Ferrol, tercer clasificado y uno de los candidatos firmes al ascenso, sino que encara un desafío que empieza a pesar en el vestuario: todavía no ha ganado en su regreso al coliseo cacereño tras el exilio obligado por la resiembra del césped. Cuatro partidos, dos empates, dos derrotas y la sensación de que el hogar aún no es ese refugio donde construir la permanencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  2. 2 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  3. 3 La Junta Electoral Central ordena abrir dos expedientes sancionadores a Guardiola
  4. 4

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  5. 5

    Abascal: «Si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidato»
  6. 6 El sorteo de La Primitiva deja 35.000 euros en Extremadura este jueves
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8

    Irene de Miguel: «El 21 de diciembre María Guardiola va a tener que dimitir»
  9. 9 La extremeña Paula Josemaría y Ariana Sánchez no seguirán juntas en 2026
  10. 10 Muere el hombre herido este jueves en el incendio de una vivienda en Navalmoral de la Mata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy A por la primera victoria en el Príncipe Felipe

A por la primera victoria en el Príncipe Felipe