El preconcurso de acreedores no exime de pagar las deudas a la AFE antes del 30 de junio

La solicitud de preconcurso de acreedores genera cierta inquietud entre la gran familia blanquinegra. El antecedente de 2012 que derivó en el fatídico proceso concursal que acabó en la liquidación de la anterior SAD del Badajoz es su razón de mayor peso para tener esas reservas.

Pero ¿qué es un preconcurso de creedores? Se trata de una herramienta jurídica que permite poder renegociar la deuda con los acreedores y evitar como fin último la entrada en situación concursal. Se da un plazo de tres meses, con otro más de prórroga, para llegar a un acuerdo, que en el caso de no producirse entonces se decretaría la declaración de concurso. De esta forma, el proceso del Badajoz se llevaría hasta agosto, momento en el que de no conseguir el 75 por ciento de los apoyos entraría en situación de concurso. Los principales acreedores del club blanquinegro son Hacienda y Seguridad Social, que no suele aceptar una reducción de la deuda y su única vía de negociación pasaría por un aplazamiento. En ese escenario, el club conseguiría el certificado de estar al corriente de pago y podría acceder a las ayudas públicas que tiene retenidas.

El preconcurso, como el concurso, no exime al club de tener que ponerse al día con la AFE antes del 30 de junio, según recoge la disposición segunda de la Ley Concursal 22/2003. Aunque eso es lo que marca la legislación y entraría en conflicto con la RFEF. Existe el precedente de esta temporada del Extremadura, cuya jueza autorizó a competir al dispensarle de sus obligaciones.

Las ventajas que conlleva un preconcurso se podrían resumir en ganar tiempo para alcanzar acuerdos, se suspenden los embargos, las deudas no acumulan intereses y no se nombra un administrador judicial, por que el club puede seguir gestionándose por su cuenta.

