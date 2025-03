El playoff pasa por el Nuevo Vivero

Javi Pérez Badajoz Miércoles, 6 de abril 2022, 08:09 Comenta Compartir

El Badajoz le da la vuelta al refranero y hace suyo que en abril, partidos mil en el Nuevo Vivero. Pasado ya el desplazamiento frente a la SD Logroñés, al equipo pacense le queda por delante todo el mes con encuentros como local. Los blanquinegros recibirán sin salir de casa a Calahorra este sábado, Unionistas el Domingo de Resurrección y al Bilbao Athletic el sábado 30 de abril.

El camino al playoff pasa por el Nuevo Vivero. El Badajoz quiere aprovechar esta situación que le depara el calendario para dar el zarpazo definitivo para engancharse a la fase de ascenso. La visita al Extremadura fijada el domingo 24 de abril en la jornada 33 permite este carrusel de partidos sin tener que subirse al autobús y tener el plus del apoyo de su incondicional afición.

El vestuario blanquinegro deja de preocuparse por la permanencia y ya se empieza a hablar de playoff. Incluso el moderado discurso de Isaac Jové abandona su prudencia y abraza retos más ambiciosos. «Va a depender de nosotros», se atreve a responder en estas dos últimas semanas el técnico cuando se le cuestiona sobre las posibilidades de meterse entre los cinco primeros. El Badajoz está metido de lleno en la carrera. Lo reconocía el propio Jové antes de partir hacia Logroño y después del empate esa meta está más cerca. Tras el pitido final en Las Gaunas, el punto supo a poco y dejó una sensación de dejar escapar el objetivo tras las derrotas la tarde anterior de Rayo Majadahonda y UD Logroñés. Pero el Celta B tampoco pudo ganar y los pacenses están un punto más cerca de la quinta plaza.

A por 12 puntos

El playoff vuelve a estar a 5 puntos. El Badajoz se propone hacer pleno en los tres partidos consecutivos en casa y sumar 12 de una tacada contando con los del Extremadura. Un botín que le dispararía a la parte alta de la clasificación. El equipo blanquinegro es consciente que está ante una oportunidad única. Por ese motivo pide el apoyo de su afición en este esprint final donde el Nuevo Vivero se presenta como un factor decisivo para entrar en el deseado playoff. Quedan 8 jornadas frenéticas con múltiples enfrentamientos directos. El Badajoz tiene 5 partidos en su estadio y solo dos fuera de casa, el 7 de mayo frente al Valladolid Promesas y el 22 de mayo con la UD Logroñés en la penúltima jornada, además de contar con los 3 puntos del Extremadura. Un seguro que ya han cobrado sus tres rivales por encima. Las cuentas le salen.

En esta jornada, el filial celeste recibe a la misma hora del sábado al Sanse, el equipo majariego al Talavera el domingo y los riojanos el viernes al Tudelano. El Badajoz tiene claro que no queda margen de error y no puede perder en este tramo final. Pero no debe descuidarse y también tiene que mirar por detrás porque Unionistas, uno por debajo, sumará los tres puntos del Extremadura y le adelantaría.

El partido del Calahorra es otra de las finales que le quedan a los blanquinegros. Situado justo detrás a un punto del Badajoz amenaza con asaltar el Nuevo Vivero para apurar sus opciones de meterse en la pomada. Del equipo riojano se guarda buen recuerdo entre la afición pacense por el ascenso en 2017 a Segunda B, aunque en su única visita al Nuevo Vivero en aquel inolvidable playoff logró sacar un inquietante empate en el partido de ida. Cinco años después no está en juego un ascenso, pero sí una plaza para poder optar a subir otro peldaño más en el fútbol español. Badajoz ya sueña.