Badajoz: El playoff como vía de escape

El Badajoz quiere seguir vivo hasta el final y todo pasa por ganar este mediodía en el Nuevo Vivero al Celta B. El playoff es lo que mantiene al equipo blanquinegro en pie soportando todo tipo de obstáculos y calamidades que tienen que ver con la inestabilidad institucional. Y a ese objetivo se agarra como vía de escape ante tanta desgracia para acabar la temporada de la mejor manera posible. La derrota de la UD Logroñés en el derbi de Las Gaunas (3-2) pone el playoff otra vez a tiro de una victoria para los pacenses. Pase lo que pase el Badajoz llegará con opciones a las dos últimas jornadas y seguirá dependiendo de sí mismo. Aunque las victorias de Rayo Majadahonda, Unionistas y Real Unión aprietan todo un poco más.

Después de varias semanas de turbulencias y de ataques en una y otra dirección parece que las aguas vuelven a amainarse al regularizarse los pagos de abril a todo el plantel. «Esa situación era fea. Esa sensación de que uno ha cobrado y otro no no le gustaba a nadie. Eso se tenía que solucionar», comentó. Ahora el único pensamiento del vestuario pacense es el Celta B. «Esta semana les he visto muy metidos y concentrados», apuntaba Isaac Jové en la previa del viernes. El técnico reconocía que todo ese ruido de sables no era el idóneo para afrontar la cita de Valladolid. «Anímicamente les pasó factura todo lo que estaba pasando», admitía. Un desgaste psicológico que va minando a una plantilla que ya está al límite de su capacidad de aguante en esta recta final. En ese sentido, Jové resaltaba que la derrota aún le duele. «Era un partido que nos ha hecho daño perderlo. Para mí eran tres puntos vitales que en condiciones normales no debes perderlos».

El Badajoz trata de pasar página y poner todos sus sentidos en un Celta B que de ganar en el Nuevo Vivero dejaría sellada su presencia en la fase de ascenso. Es otra final. Sin margen de error. El equipo pacense sigue dependiendo de sí mismo y así pretende llegar a la última jornada. La tensión se ha rebajado, pero ahora la merma llega en lo deportivo con las bajas por lesión de Dani Fernández y Otegui y las de Jesús Clemente, Zelu y Adri Cuevas por sanción. Al menos, recupera a Isi Gómez para recibir al equipo más goleador del grupo. «Se han acumulado bastantes, pero la situación viene como viene y hay que pelearla así», asumía Jové. De esta forma, Dani Aquino y Adilson se perfilan como titulares. Isaac Jové pide un último esfuerzo en busca de un premio que acarician con las manos. «Está su futuro en juego y para el equipo la ilusión tan importante de pelear el playoff». El preparador blanquinegro volvía a insistir en su discurso de su llegada al Nuevo Vivero sobre la posibilidad de mejorar la hoja de servicios. «El futuro de un futbolista es su rendimiento. Vas a tener más posibilidades si consigues méritos deportivos», expuso. Jové resaltó la importancia de poder acabar con «la sensación que no es un año en balde». De ahí que subrayara poder decir a final de temporada que «dentro de un año tan jodido y duro, nos metimos en playoff».

CD BADAJOZ-CELTA B CD BADAJOZ Gonzalo Crettaz; Aitor Pascual, Pardo, Gorka Pérez, Josema Gallego; Adislon, Miguel Núñez, Isi Gómez, David Concha; Dani Aquino y Gorka Santamaría.

CELTA B Gaizka Campos; Javi Castro, Álex Martín, Carlos Domínguez, Diego Pampín: Àlex Carbonell, Jordan Holsgrove, Alfon, Íker Losada; Miguel Rodríguez y Fabrício.

ÁRBITRO Tárraga Lajara (valenciano).

ESTADIO Y HORA Nuevo Vivero, 12.00 horas (Footters).

En cuanto al Celta B, Isaac Jové destacó su potencial ofensivo. «Lleva una gran dinámica. Es un equipo muy difícil de ganar, con gente joven y mucha capacidad individual. Marcan diferencias, es el equipo con mejor promedio goleador», avisaba.

La derrota de la UD Logroñés vuelve a poner el playoff al alcance. Pero la victoria del Rayo Majadahonda en Calahorra mete más presión si cabe al Badajoz al colocarse provisionalmente por delante con un punto más. Unionistas también ganó el viernes y le iguala a 55 puntos. Y este sábado lo hizo el Real Unión, que se pone a un punto.

