La penúltima oportunidad del Mérida

No hay excusa alguna: el Mérida tiene que ganar. Luego lo conseguirá o no, pero ganar tiene que ganar. De lo contrario, el descenso pasará de ser una percepción generalizada a una realidad absoluta. Y lo saben en el club. Por eso el entrenador le ... ha pedido un ejercicio de responsabilidad a su plantilla, que hace semana y media en Alcoy no se enteró de lo que se jugaba. «Tienen que tomarse el partido con la importancia que tiene. No son ya unos niños».

Porque el propio David Rocha no se esconde nada: «Está claro que tenemos que ganar el partido. Los jugadores son conscientes de ello. Saben qué partido se van a encontrar, tanto para lo bueno como para lo malo. El partido va a ser lo que ellos quieren que sea y la reacción de la gente va a ser la que ellos quieran que sea. Si somos un equipo timorato, con dudas, que no va… eso a la gente no le va a gustar. Pero si somos valientes, vamos a apretar arriba, estamos intensos en los duelos, ganamos la segunda jugada, repetimos ataque… la gente estará con nosotros. Tienen dos opciones: o elegir a la afición como el jugador número 12 o elegir una situación incómoda. Hay que ser maduros para ver las cosas como son». Tercer párrafo de previa y aún no hemos escrito ni del rival, ni de su situación y posición, ni del momento anímico de los equipos, ni de las bajas propias y ajenas… porque da igual: el Mérida tiene que ganar. Ahora bien, si escribimos que el rival es el colista, que ha sumado solo un punto de los últimos 24, que aún no ha ganado a domicilio… la exigencia se multiplica por mucho: el Mérida tiene que ganar como sea. «Nos lo tenemos que tomar con naturalidad: hay que ganar», repite Rocha. «El partido es muy importante, por el rival, porque jugamos en casa, por cómo nos permitiría terminar la primera vuelta…». Así que no se puede permitir el equipo salir como lo hizo en El Collao la última jornada: «Yo quiero que el equipo salga a ganar desde el calentamiento», explica Rocha. «Pero no vale con ir como loco a tumba abierta desde el principio. Hay que saber manejar el partido y saber en qué situaciones puedo desprotegerme un poco más o un poco menos. Y eso se ve en la actitud, en cómo vamos a sacar de banda, en cómo metemos el balón en campo contrario, en cómo ganamos segundas jugadas y hacemos un ataque rápido y levantamos un 'uy'. Esa es la actitud que tiene que demostrar el equipo desde que llega al campo a las 16.30 de la tarde». MÉRIDA-RECREATIVO GRANADA MÉRIDA AD Palomares; Felipe Alfonso, Luis Acosta, Tomás Bourdal, Raúl Prada; Ismael Gutiérrez, Ben Hamed, Beneit; Javi Martín, Padilla y Chuma.

RECREATIVO GRANADA Adri López; Raúl Castro, Van Rijn, Osei, Eugenio Gutiérrez; Juanma, Dani Clavijo, Rodelas; Pablo Sáenz, Julio Martínez y Eghosa.

ÁRBITRO Antonio Alberola Rojas, del comité castellano-manchego.

ESTADIO Y HORA Romano José Fouto, 18.00 horas Por primera vez en muchas jornadas, el entrenador podrá contar con 19 futbolistas, 17 de ellos de campo. La convocatoria solo está compuesta por jugadores del primer equipo. El resto de chicos irán al filial y al juvenil en dos partidos claves de sendos equipos en la lucha por la permanencia. Los únicos que se pierden el choque ante el Recreativo Granada serán los lesionados Bonaque y Álvaro Juan (que espera recibir ya el alta esta semana) y el sancionado Sandoval. Un filial, por cierto, que llega al Romano con nuevo técnico: el ex del Córdoba Germán Crespo. «Hemos visto los últimos partidos del Granada B y lo que hacía Germán en Córdoba… y tienen automatismos parecidos, aunque en Córdoba contaba con mejores individualidades. Pero esta ha sido la semana en que menos nos hemos preocupado del rival». ¿Por qué? Porque independientemente del rival, aunque también, el Mérida tiene que ganar. No hay excusa alguna.

