«El objetivo número uno es darle estabilidad al Badajoz»

El desembarco del grupo mexicano Atlantis Capital en el Nuevo Vivero ha insuflado algo de esperanza en un aficionado desencantado por una temporada angustiosa en ... lo institucional y desconfiado por la alargada sombra de Luis Oliver. Leonardo Casanova es la mano derecha del máximo accionista José Luis Orantes y de sus palabras se desprende el nuevo giro que empieza a tomar el Badajoz. Un aire distinto y un cambio de rumbo ante la tensión y crispación existente. Prueba de ello es que el club se plantea recuperar a Miguel Núñez y dar continuidad al Femenino. Dos asuntos zanjados unilateralmente para la anterior gestora. Hombre de fútbol, Casanova ha sido jugador y entrenador como su padre y hermano, y ahora como director general trata de encauzar económicamente al Badajoz y darle estabilidad.

–¿Cuál es la carta de presentación del grupo mexicano que representa la familia Orantes?

–Somos un grupo de empresarios que venimos del fútbol mexicano a aprender y colaborar con el grupo de Oliver para poder restaurar y encaminar de nuevo al Badajoz al nivel de lo que la ciudad representa.

–¿De dónde viene la relación con el grupo de Oliver?

–Por contactos de amistades nos enteramos del tema tan atípico que estaba viviendo el club y nos comentaron que existía la posibilidad de crear una sociedad para ayudar al Badajoz después de todos los problemas de la temporada pasada. Vinimos a conocer el club, previo a concretar la operación y nos pareció que es un club con mucho potencial más allá de la historia deportiva que tiene. Hemos visto gente muy profesional dentro del club y junto con nuestro conocimiento podemos tener éxito pronto para que Badajoz vuelva a estar solamente pensando en fútbol.

–¿Cuándo se inician esos contactos para entrar en el Badajoz?

–Aproximadamente en mayo. Antes nos habían dado una opción y la retomamos a principios de mayo. En la primera semana de junio vinimos a conocer el club y ahí ya metimos el acelerador para darle forma al acuerdo y sobre todo la viabilidad económica para que el club pudiera competir y no tener problemas de descender. Y ahora estamos en la tarea de reorganizar y reestructurar todas las áreas para darle esa estabilidad que se merece el Badajoz.

–¿Por qué el Badajoz?

–De lo que investigamos y nos informamos sabemos que es un club con mucho potencial. Conocer su infraestructura y la gente tan apasionada fue lo que nos ilusionó y nos enamoró para saber que podemos conseguir éxitos deportivos pronto aquí.

–Oviedo, Salamanca, Leganés, Sporting, Badajoz... ¿Por qué ese interés creciente de empresarios mexicanos en el fútbol español?

–Más allá de que pueda ser mera coincidiencia, todos sabemos del potencial del fútbol español en la parte deportiva y comercial a nivel mundial. En la parte personal pienso que el fútbol mexicano siempre ha buscado ese crecimiento internacional. Parece que nos pusimos de acuerdo, pero la inmersión de venir al fútbol español es buscar una plataforma que mundialmente está por encima de la de México. Intentar demostrar la capacidad del mexicano futbolística o deportiva no solamente como jugadores o entrenadores, sino también en la parte empresarial y de dirigentes.

–¿Cuáles son las líneas maestras del proyecto?

–El objetivo número uno es darle estabilidad al club que no la tiene, estabilidad económica y en todas las áreas administrativas. Y de la mano, la reconstrucción de las áreas tanto deportivas como de academia. Encaminar al club para el armado del nuevo equipo que se va a hacer, porque va a ser completamente nuevo, y empezar a cosechar éxitos y triunfos a la mayor brevedad.

–¿Con qué objetivo se parte?

–En este fútbol profesional si compites sin pensar en poder ascender creo que sería algo mediocre. Nosotros tenemos los pies bien en la tierra con un tema de austeridad, pero no de carencia. Conocemos el mercado a larga distancia e iremos potencializando todas las áreas. Decir que este año estamos para ascender sería aventurado. Es un objetivo de los varios que tenemos planteados. Hoy lo importante es que la gente que trabaja en el club, la gente que ha tenido esa desconfianza, duda o malestar cambie y sea de forma positiva y pueda venir a disfrutar de un equipo y de un club que tiene una nueva etapa, que esperemos sea provechosa para todos.

–¿Cree que ese clima de desconfianza y rechazo se puede revertir?

–Sabemos de esa desconfianza y problemática, ya nos hemos puesto a trabajar y creemos que será posible y viable que cambie a positivo y como equipo tener resultados favorables.

–¿Tiene viabilidad el Badajoz?

–De lo que hemos estudiado podemos sanear el club a corto y medio plazo. No dejando de la mano tener resultados porque en el fútbol no hay una varita mágica, no hay un manual que te diga cuál es para lograr el objetivo mayor, que es ascender. Si lo logramos será también encontrar esa estabilidad económica, financiera y administrativa que ayude y soporte el área deportiva para obtener resultados positivos.

–Hace referencia a potenciar todas las áreas, pero Oliver fue muy claro con prescindir del femenino. ¿La llegada de Atlantis cambia algo esa situación?

–Cuando cerramos la operación ya existía una decisión tomada. Ya nos hemos informado de la situación del femenino y si existe una salida favorable para todos se hará. Estamos en esa negociación, sabemos que el tiempo es nuestro peor enemigo y calculo que para el fin de semana habremos tomado una decisión sobre la continuidad del femenino.

–¿Entonces hay una puerta abierta a su continuidad?

–Sí, hay una puerta abierta para poderlo retomar. Va a depender mucho de las negociaciones para poder concretar esto.

–¿Cómo se han encontrado el club?

–Había una incertidumbre total, no tanto de abandono porque la gente que trabaja aquí tuvieron las agallas y la personalidad para sacarlo adelante de la mejor manera posible. Hemos sentado una línea de trabajo y esperamos que en los próximos días tengamos definidas todas áreas y empecemos a hablar solo de fútbol.

–¿En qué punto está el tema de ponerle el nombre de Civitas al Nuevo Vivero?

–Estamos en la plática con las dos partes, tanto con el Ayuntamiento como con el patrocinador potencial. Buscando la mejor manera de que este convenio sea un beneficio para el club y para todos. Es una negociación global y esperando a que llegue a buen término.

–¿Hay buena disposición por parte del Ayuntamiento?

–El alcalde está en sintonía y el paso siguiente es concretar. Estemos de acuerdo todos, es una suma de elementos que poder concretar.

–¿Esa relación de Civitas a dos bandas podría traer al Atlético de Madrid para un amistoso?

–Con el club no hemos hablado como tal para buscar algo así, todavía no, ha sido todo a través del patrocinador. Pero todo es posible y podría darse un derbi Civitas.

–¿Qué pasa con la renovación de Isaac Jové?

–Nuestra filosofía no es llegar y hacer desaparecer lo que estaba. Estamos en esa reestructuración de todas las áreas. Estamos en negociaciones para tomar la mejor solución para el club.

–En cuanto a los jugadores, una señal de que algo está cambiando es que el club se plantee ahora renovar a David Concha o Miguel Núñez.

–Ya han salido varios fichajes y son importantes, han caído bien en la afición. En el tema de Concha y Núñez sabemos lo que representan para el club y nos vamos a poner en contacto con ellos para que puedan continuar en un aspecto de positivismo, de ir de la mano.

–¿Se han marcado alguna cifra para los abonos?

–Hemos platicado con la gente que tiene experiencia dentro del club y llegar a un número bueno sería siete u ocho mil abonados. Sabemos del malestar que existía, pero esperamos y creemos que la gente es apasionada, la campaña es buena y se van a ilusionar con los fichajes. Y esperamos que todo eso empuje a que podamos llegar a un número que nos ayude a superar topes económicos para darle estabilidad al club.

–¿Qué mensaje daría la afición?

–Creo que de inicio el beneficio de la duda debería existir, que nos den la oportunidad de esa brecha de credibilidad. De donde venimos hemos hecho las cosas bien. Nuestra única intención aquí es hacer las cosas bien en todos los sentidos. Que la gente no crea que somos parte del dueño anterior porque somos totalmente distintos. Somos gente joven, que queremos crecer en todos los aspectos y que queremos ir de la mano de la misma gente de Badajoz.

–Después de experiencias negativas con otros propietarios al frente del Badajoz, ¿qué motivos puede tener la afición para confiar en Atlantis?

–La gente que conforma Atlantis somos gente de fútbol, de familia que se ha dedicado al fútbol profesional desde siempre. Somos gente de trabajo, de profesión honorable, sin ningún problema de estos en México. Seguimos teniendo un club en México en la Segunda Premier, equvalente aquí a la del Badajoz, y vamos a intentar seguir creciendo en México y de igual forma en España.

–Procede de una familia muy futbolera. Su padre, su hermano también fueron jugadores y entrenadores. ¿Tiene el gusanillo de entrenar?

–Siempre se dice que un aficionado es entrenador. Es una profesión muy bonita. Ahora que no tenemos las condiciones para jugar ese gusanillo siempre existirá. Pero más allá de tener la vocación, primero que nada es el área que me corresponde como director general es buscar soluciones y respuestas a estos problemas, poner mi granito de arena para que las cosas caminen.

–¿Y en un momento determinado si las cosas se tuercen podría entrenar al Badajoz?

–En un consenso de los socios uno siempre estará dispuesto para ayudar.

–¿Qué le parece Badajoz?

–Apenas llevo una semana y veo que es una ciudad muy tranquila. De lo poco que he podido conocer es gente sencilla, humilde, muy apasionada y metida con el equipo. Toda la gente está muy entusiasmada y sé que la gente va a responder y apoyar al equipo.