«El objetivo de esta compra es el ascenso»

Luis Díaz-Ambrona pone el ADN pacense y blanquinegro a un consejo de administración con acento mexicano y la influencia de Luis Oliver. Pertenece a ... la tercera generación de una estirpe de abogados muy reconocidos en Badajoz, hasta el punto que su abuelo Adolfo da nombre a una avenida. Luis Díaz-Ambrona asume este nuevo reto como presidente del Badajoz con la ilusión de aquel niño que se emocionaba viendo a sus ídolos en el viejo Vivero y la responsabilidad de dirigir y velar por el destino del club de su ciudad.

–Para que el aficionado del Badajoz le conozca, ¿quién es Luis Díaz-Ambrona?

–Nací en Badajoz en 1977 y estudié en los Maristas hasta los 17 años que terminé el COU. Después me fui a estudiar y trabajar en Madrid donde pasé diez años hasta que volví a Badajoz para seguir trabajando en el despacho familiar de mi padre. De pequeño siempre he sido muy aficionado al Badajoz. Nunca he tenido un equipo de Primera porque me siento de mi ciudad y el Badajoz ha sido siempre mi pasión.

–¿Qué recuerdos tiene del Badajoz?

–Me he llevado alegrías y sofocones. El sofocón más grande el partido en el campo del Compostela en el año 91 con Rogelio Palomo de entrenador, no ascendimos y recuerdo el viaje de vuelta llorando. Y de alegrías, el año siguiente con el ascenso ante el Cartagena, 5-1 con Paco Herrera y toda la ciudad en la calle con una ilusión desbordante. Después me fui diez años a Madrid, perdí un poco el contacto, aunque iba a verlo allí con el Castilla, Atlético B, Leganés... A la vuelta con la desaparición te desenganchas un poco. Estaba pendiente y veía los partidos de ascenso cuando Fernando Valbuena en Regional, Preferente y Tercera con el Fornacense, La Estrella y después a Segunda B en Calahorra. Hasta aquí. He seguido mucho al equipo en el campo, por la radio. Y ante esta oportunidad que se presenta no la podía dejar pasar.

–¿Cómo surge el ofrecimiento para presidir el Badajoz?

–El grupo de Oliver ha tenido relaciones profesionales con nuestro despacho. Y cuando en el mes de febrero empieza a tomar forma la posible compra, Luis Oliver y Diego García nos dicen si les podemos echar una mano. No habían comprado el club y estaban recibiendo muchas reclamaciones de lo laboral y lo social. Nosotros sin pensarlo nos ofrecimos de forma desinteresada. Estuvimos trabajando a diario con Diego García, asesor de la familia Oliver. Había buena química, buen entendimiento y unos días antes de la presentación Luis Oliver me ofrece la posibilidad de que sea presidente del Badajoz. Algo que no dudo en contestar afirmativamente. En este tiempo nos ha echado una mano en lo laboral un compañero Vicente Caretero porque han sido meses muy duros. No habían comprado el club pero había que ir pagando cosas como autobuses, luz, el campo...

–¿Le sorprendió?

–Sí, me sorprendió. No me lo esperaba, pero tampoco dudé un segundo en aceptarlo.

–¿No le da vértigo entrar en el club en un momento tan delicado y convulso?

–Es un reto que tengo que afrontar por el bien del club y la ciudad. Pondré todo el esfuerzo y la voluntad. Espero poder alcanzar el objetivo que no es otro que colocar al Badajoz donde la ciudad merece.

–¿Cómo afronta este nuevo reto?

–Con mucha ilusión y unas ganas tremendas. Confío ciegamente en el proyecto y con el objetivo de colocar al club en la categoría que merece la ciudad y la afición. Estoy convencido que entre el grupo Lanuspe de la familia Oliver y el grupo mexicano Atlantis se puede formar una buena simbiosis y hacer un proyecto ilusionante y que pase de ilusión a realidad lo más pronto posible. Hay una buena base, mucho rigor, mucha profesionalización, gente muy bien formada y eso es lo que me da confianza. El trabajo, la formación y el rigor profesional.

–En cambio, a la afición la presencia de Oliver es lo que le genera desconfianza.

–Quizás han salido las cosas de forma bastante parcial. Se ha dicho lo malo y ocultado lo bueno, es algo muy español por desgracia. Pero a mí las entrevistas personales con los trabajadores me dan mucha confianza.

–Ese clima de crispación se amortigua al estar alguien de Badajoz al frente.

–Yo vivo aquí, lo siento y lo sufro. He estado escuchando estos cuatro meses comentarios siempre negativos, todo hostil y ataques y a mí me afecaba. Solo eran palos y pensaba que había que cambiar esa percepción. En eso estamos.

–¿Cree que es posible cambiarla?

–Había un ambiente hostil que era insoportable. Así no se puede trabajar, pero afortunadamente está cambiando porque la gente se está dando cuenta que hay un buen poso, buenos cimientos y mimbres.

–Unos cimientos que van encaminados a construir un proyecto destinado al ascenso a corto.medio plazo. ¿Pero con qué objetivos se parte este primer año?

–Venimos de un desastre, de un caos, de un barco a la deriva. Por contra tenemos un accionariado muy sólido del 40 por ciento de Lanuspe y el 60 del grupo Atlantis para alcanzar la estabilidad financiera. También es muy importante haber evitado el descenso administrativo el 30 de junio gracias al esfuerzo del grupo mexicano. Tampoco hay que olvidar el esfuerzo y trabajo que ha hecho la familia de Oliver en el mes de enero cuando el Badajoz estaba muerto y haber puesto dinero para poder comparecer en el campo y evitar el descenso. Hay que poner todo en perspectiva con esos antecedentes de caos, la ayuda del grupo Oliver y del mexicano para evitar el descenso. Ahora estamos para alcanzar la viabilidad y estabilidad económico-financiera a través del concurso de acreedores, llegar a un convenio con los acreedores como han hecho todos los clubes en esta situación. A partir de aquí, deportivamente con mucha humildad no renunciar a poder entrar en el playoff de ascenso. Pero con mucha cautela. Badajoz es una ciudad que tiene que aspirar a eso. El primer año va a ser muy difícil. Tenemos que darle valor a esta gran ciudad. Entrar en el playoff es el objetivo. Evidentemente el objetivo de esta compra es el ascenso. No vamos a engañar a nadie. El grupo no hace un esfuerzo económico si el objetivo no es el ascenso. Nadie regala el dinero. El negocio es el ascenso. No somos una ONG. Con el ascenso ganamos todos.

–¿La solución del club pasa por el concurso de acreedores? ¿Cree que se conseguirá sacarlo adelante?

–Sin duda. Si no se declara un concurso de acreedores como se dice en el argot taurino el toro te empitona y te desangra. El concurso de acreedores hace que el toro no te empitone y te puedas curar la herida. El concurso organiza, pone orden para pagar a los acreedores. No es sinónimo de liquidación, muerte y quiebra. Es sinónimo de reflotamiento de la sociedad, tapona la herida y evita que se desangre.

–Lo que pasa es que en el recuerdo está el último concurso que derivó en la desaparición en 2012. Curiosamente con su primo Juan Díaz-Ambrona de administrador concursal.

–No vamos a negar que el concurso con la crisis inmobiliaria que existía era casi eso. Pero eso fue al principio de la crisis cuando era insostenible. Ahora en los concursos donde se está poniendo dinero se hacen para reflotar las empresas, ese es el objetivo. Si no hay dinero no puedes ir a otra cosa que no sea la liquidación. Pero con una buena base, buena organización y buen plan de viabilidad el objetivo del concurso es la salvación de cualquier empresa.

–¿Se ha llegado a un acuerdo con Hacienda y Seguridad Social?

–Son los dos principales acreedores del club y se va a llegar a unos acuerdos de convenios singulares. El crédito se clasifica de forma distinta al proveedor normal.

–¿Se ha pagado ya a los empleados del club y del femenino?

–El tema de los retrasos de los trabajadores es nuestra prioridad. Sabemos del esfuerzo que han hecho sin cobrar. Nos quita el sueño, por lo menos a mí personalmente.

–¿Y a las jugadoras?

–El femenino está igual que el resto de acreedores. Ellas han reclamado sus salarios, entrarán en el concurso y se les pagará conforme al convenio.

–¿Es irreversible la decisión de prescindir del equipo femenino?

–No es irreversible. Se hará todo los posible. Los socios mexicanos están muy interesados en mantener el equipo y están haciendo todo lo posible para que el equipo sea sostenible. Se está haciendo encaje de bolillos con el presupuesto, intentando afinar, ajustar. Si se llega a un resultado que sea sostenible espero y confío que el club se pueda hacer cargo. Pero no podemos gastarnos un euro más de lo que se ingresa, esa es la clave. A partir de ahí lo que se pueda se hará. Estamos en contactos para salvar al equipo. Pero estamos sujetos al criterio financiero.

–Parece claro que soplan otros vientos con la llegada del grupo mexicano y ahora también hasta se plantean recuperar a Miguel Núñez.

–Se pueden retomar conversaciones con Miguel Núñez, pero es necesaria una reconciliación para que se pueda estudiar su nuevo contrato. Hubo mucha tensión y no gustó a los actuales propietarios.

–¿Y el jugador está por la labor?

–No he hablado personalmente con el jugador, pero es una cuestión que está abierta si hay reconciliación. Y pongo el ejemplo de Kike Royo. Ojalá todos estuvieran con la filosofía de Kike Royo. Es un jugador que siente los colores. Se ha venido aquí con una rebaja en el sueldo de la mitad.

–Pero en cambio, el entrenador Isaac Jové sigue sin renovar.

–Va a renovar. Si no hay sorpresas de última hora. Pensamos que se lo ha ganado y se lo merece. Cogió al equipo en la UCI y estuvo a un pasito del playoff. No se metió por lo que se vio en el campo en los últimos partidos.

–¿Cuál es el objetivo para la campaña de abonos?

–El objetivo es alcanzar un mínimo de 5.000 abonados. Sabemos que aquí hay una masa social que nunca falla. Mi mayor ilusión es superar los 5.000 abonados y que haya 8.000 o 10.000 personas en el campo.

