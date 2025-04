Nuevos tiempos, viejas costumbres

El primer partido de la era Heffernan acabó en goleada al Tamaraceite (6-1). Este domingo se juega en Fuenlabrada el primero de la era ... Benham. Más allá de eso, poco o nada ha cambiado de la visita a Alicante a la visita a Madrid: «Sólo nos han animado a seguir tal y como lo estamos haciendo. No nos han incentivado a hacer algo más de lo que ya queremos hacer nosotros», dejó claro Sergi Guilló en la previa. Porque más ansias que él y su vestuario de jugar estos playoffs de ascenso, nadie. Al menos de momento. «Hasta final de temporada, aquí abajo todo va a seguir funcionando igual. Imagino que el año que viene habrá cambios, pero ahora no nos cambia nada».

Guilló y sus chicos son conscientes de lo que significaría una victoria en Fuenlabrada: mantendría mínimo su colchón de dos puntos respecto al sexto y le quedarían tres partidos en el Romano de los últimos cinco. El problema es que volverá a competir muy mermado: sin sus dos jugadores con mejores cifras, sin laterales puros sobre el verde y sin entrenadores en el banco. Liberto y Eslava están sancionados y lesionados; Nil Jiménez y Edu Sánchez, lesionados; y Felipe Alfonso, Sergi Guilló y Dani Soler, sancionados. Menos mal que, al menos, regresan Bonaque de sanción, Raúl Beneit de lesión y Juanjo Sánchez estará para más minutos.

BAJAS Sin Guilló y su ayudante en el banco, el equipo también sufrirá las ausencias de Liberto, Eslava, Felipe Alfonso, Nil y Edu Sánchez

Así que puede que jueguen cuatro centrales puros atrás, con Saúl del Cerro y Athuman por fuera. O puede que juegue con Bonaque, Falcón y Athuman atrás y Álvaro Juan y Sául de carrileros. Si finalmente el cuerpo técnico emeritense se decanta por esta última opción, a Miki lo acompañarán en la medular Juanjo o Ganet y Carvalho o Busi. Porque el que más cerca juegue de Mizzian será Doncel. «Tengo una duda en el once, pero claro lo que vamos a hacer».

Guilló espera seguro a Javi Eslava para recibir dentro de una jornada al Antequera. «Y el objetivo de Liberto y de Nil es llegar a ese partido. Nil tiene un esguince gordo, más lo que dicen las pruebas que lo que dicen sus sensaciones. Y Liberto aún es pronto para definir la pequeña rotura que tiene en el sóleo y tengo mis dudas de si podrá estar o no. Él quiere estar porque no quiere perderse tres partidos… pero si hay riesgo, no lo vamos a utilizar».

El Fuenlabrada, cuatro puntos por encima del descenso, viene de ganar en Alcoy hace una semana 2-4, tras una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria. En la primera vuelta en el Romano cayó 2-1, pero rondó el empate en el tramo final con un jugador menos en los últimos 25 minutos. Diego Nogales sólo cuenta con la baja del mediocampista ofensivo Javi Currás para este compromiso. «Desde que llegó su nuevo entrenador antes de jugar con nosotros, es un equipo que compite muy bien. Aquí nos complicaron y han ganado en muchos campos difíciles. Es un conjunto peligroso en el juego directo, en jugadas a balón parado y con futbolistas que se encuentran en este tramo en un buen momento. Ya les complicó al Murcia, al Sevilla Atlético… y a nosotros nos van a poner las cosas muy difíciles. Concentración máxima porque nos pueden hacer daño en cualquier faceta», analiza al rival Sergi Guilló.

Un Guilló que, junto a su segundo, tendrá que ver el partido desde un palco de la Tribuna. Dos partidos le han caído por su expulsión en Alicante y uno a su segundo, Dani Soler. «Vamos a dirigir con el que nos dejen que se ponga en pie en el área técnica. Tenemos claro que será Davo el que lleve la voz cantante. Pero las instrucciones van a llegar al banquillo». La primera de ellas, desde el primer momento, será, mínimo, no perder.