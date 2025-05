El Nuevo Vivero seguirá rugiendo

Javi Pérez Badajoz Jueves, 24 de febrero 2022, 09:18 Comenta Compartir

Decía Gorka Santamaría que era muy importante seguir unidos porque la lucha no ha acabado. El equipo necesita de su afición y de ese fuerte vínculo que se ha creado para velar por los intereses del Badajoz. Ante las dudas que les generan los nuevos gestores se tienen los unos a los otros. Y el Nuevo Vivero volverá a rugir veinte días después de su último encuentro ante el Racing de Ferrol.

No solo por las ganas de fútbol después de que el conjunto blanquinegro haya tenido que jugar desde entonces dos partidos seguidos fuera de casa. Sino también porque había una amenaza de plante en la animación como protesta por la situación de desamparo que se vivía dentro del club. La Grada 1905 había anunciado el pasado 10 de febrero que no entraría al campo en el siguiente partido en el Nuevo Vivero (Zamora) si después de esas dos jornadas en las que el equipo jugaba fuera, el grupo de Oliver no ponía «al día las nóminas de todos y cada uno de los jugadores y demás empleados del club». La sociedad gestora cumplía en parte al adelantar las nóminas de febrero al personal, filial, juvenil y femenino, pero dejaba sin ingresar su correspondiente parte a la primera plantilla. De ahí, que el sector de animación blanquinegro haya decidido conceder cierto margen de confianza y no dejar solos a los jugadores este sábado ante el Zamora. «Debido a las noticias y acontecimientos relacionados con el club en los últimos días hemos decido levantar la huelga de animación y estaremos presentes en el próximo partido para ayudar al equipo a que los tres puntos se queden en casa», exponen en un comunicado.

La Grada 1905 precisa que esta decisión «es una situación temporal» y advierte que si continúan sin resolverse los problemas que mantienen al club sin funcionar «nos veremos obligados a dar marcha atrás». En su primer comunicado, este colectivo de seguidores también exigía que la nueva gestora se presentara y explicara su proyecto, algo que todavía no ha ocurrido. Con ese movimiento de abonar una parte de los sueldos, Lanuspe SL ha conseguido calmar un poco las aguas que marchaban un tanto revueltas por el Nuevo Vivero. Pero la realidad es que en el club sigue sin haber noticias del grupo que ya ejerce como gestor. Con la plantilla no se han reunido para interesarse por su situación y en las oficinas tampoco han recibido comunicación alguna sobre sus intenciones.

Una vez consiga hacerse con el paquete accionarial de Feverstone SA y comprar el Badajoz, entre los proyectos que contempla el grupo de Oliver destaca alcanzar un acuerdo de patrocinio con una empresa de criptomonedas que ya tiene presencia en el fútbol español en un club como el Cádiz.

Temas

CD Badajoz