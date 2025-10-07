El nuevo campo de entrenamiento del Mérida aguanta con éxito

R. P. Mérida Martes, 7 de octubre 2025, 17:57 Comenta Compartir

Unos dos meses más tarde de lo previsto, el Mérida estrenó por fin su nuevo campo de entrenamiento. Y lo hizo, además, con éxito. Salvo la banda más cercana al descampado, Fran Beltrán utilizó casi la totalidad del espacio y el bisoño terreno de juego no se resintió.

Aun así, el traslado total se llevará a cabo de forma paulatina: el primer equipo alternará sesiones en el estadio y en el campo de la Federación hasta que el nuevo terreno de juego esté en plenitud de condiciones. Dos días en el Romano y otros dos en el nuevo campo, al menos durante las próximas semanas. Si el césped del estadio se resiente, se utilizará más el de los campos de la Federación… y viceversa.

«El césped aún está joven y no queremos hacerle daño», reconoció el director deportivo, Tiago Lenho, al inicio de la primera sesión de la semana. «En el futuro ya haremos semanas completas aquí. Pero en la primera fase, intercalaremos los dos campos que tenemos disponibles. Hemos tardado porque queríamos esperar a que el nuevo césped estuviera en las mejores condiciones, para garantizar así la calidad de los entrenamientos y cuidar físicamente al futbolista, pero en el día a día nos va a ayudar mucho a partir de ahora. Porque así descansará el Romano y tendremos una mejor gestión de los campos».

A la primera sesión de la semana acudieron todos los jugadores de la primera plantilla, menos Raúl Beneit, que se quedó en el estadio y acudió a las pruebas médicas para diagnosticar qué le pasa a su tobillo, tras la entrada que sufrió antes del descanso que desembocó en el gol de falta de Doncel. El mediocampista gaditano abandonó el estadio cojeando el pasado domingo, pero ni él ni el cuerpo técnico consideran que se trate de una lesión de gravedad. Las pruebas médicas y la evolución de su dolor se estimará en los próximos días.