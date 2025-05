Mérida traslada toda su ilusión a Huelva

Porque exigencia no es. El equipo va a acabar muy por encima de su realidad. Pero es ilusión, pura y grande. De ahí que el ... vestuario de Sergi Guilló se vaya a llevar a casi 1.000 emeritenses al Nuevo Colombino. No se recuerda nada igual por Mérida desde hace muchísimos años. En liga regular, sin ningún ascenso de por medio, pudiendo sellar matemáticamente el playoff o pudiendo caer a la séptima plaza y sin embargo un tercio de la entrada del Romano en este curso se va para Huelva. Sin palabras. «A los que nos acompañan tenemos que darle lo que se merecen», consideró el técnico romano en la previa.

Porque este sábado en el Nuevo Colombino puede pasar de todo: que el Mérida llegue a la última jornada ya clasificado para el playoff, o que llegue a la última jornada dependiendo de sí mismo para clasificarse, o que llegue a la última jornada sin depender de él. O que incluso pueda acabar hasta cuarto, en lugar de quinto. «Pero no cambia mucho ser quinto o cuarto. No sabemos contra quién nos enfrentaríamos porque en el otro grupo está la cosa muy igualada. La diferencia enorme es pasar de cuarto a tercero. Así que el cuarto puesto ahora no me preocupa en exceso», afirma Guilló.

La evidencia le acerca mucho a la victoria: el Mérida llega muchísimo mejor que el Recreativo, que soporta bastante ruido social alrededor y deportivamente está casi descendido, y con medio equipo de baja, entre lesiones y sanciones. Pero fuera de casa, al equipo de Guilló le cuesta, de ahí que el técnico emeritense no viaje ni un milímetro confiado: «Odio que se pueda ver el partido como un trámite sencillo. Ellos están en una situación muy jodida y no creo que nadie se ahorre una carrera o un esfuerzo. Van a dignificar la profesión. Y además, que nosotros fuera de casa no hemos dado buen nivel esta temporada. Así que todas las alertas y alarmas enchufadas».

En principio, las únicas bajas son las de Nil Jiménez, Mizzian y Luis Pareja. Porque Javi Eslava vuelve. «Ha entrenado muy bien esta semana. Ya dijimos que era cuestión de que el tratamiento no le sentó bien. A Nil creo que ya lo tendremos para la jornada que viene y Mizzian y Luis Pareja tendremos que esperarlos para el playoff, si finalmente lo jugamos».

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez; Dani Perejón, Carlos Becken, Raúl Navas, Davinchi; Alberto Vela, David del Pozo, Luis Alcalde; Antonio Domínguez, Paolo y Sergi Armero o Juan Almeida. - Mérida: Palomares; Ismael Athuman, Bonaque, Falcón; Felipe Alfonso, Álvaro Juan, Pablo Ganet, Juanjo Sánchez; Liberto Beltrán o Beneit, Doncel y Eslava. Árbitro: Roberto Gonzalo Sánchez, del comité castellanomanchego.

Estadio y hora: Nuevo Colombino, 19.00.

Infinitos más problemas va a tener Raúl Galbarro, técnico del Recreativo, para afrontar un partido que le puede descender aún ganando. Los onubenses acumulan cuatro bajas por sanción y seis por lesión. Diez en total, más la del propio técnico: el portero suplente Guille Centurión, los defensas Rafa Gálvez, Rubén Serrano, Juanpi, Alberto López y Dani Romero, los medios Cámara y Zelu y los delanteros Caye Quintana y Pineau. Así que tendrá que tirar de muchos chicos de filial para completar la convocatoria.

«La semana ha sido bastante difícil. El vestuario no está bien y hay bastante preocupación y tristeza. El ambiente va a ser complicado. No somos ajenos a lo que está pasando. Nos ha llegado bastante, no nos podemos aislar. Pero la idea es despedirnos con una victoria y darlo todo, para que se vea un equipo que quiere ganar este último partido en el Colombino», reconoce el propio Raúl Galbarro.

«Ese ambiente de crispación puede ser un arma a favor», reconoce Sergi Guilló. «Por los posibles nervios, la ansiedad que les pueda generar el ambiente, la gente joven que jugará por sus bajas… Es un arma de doble filo su situación. Pero nosotros no vamos de paseo. Nosotros como visitantes no estamos para ahorrarnos nada. Así que nuestro objetivo es solo ganar». Y por eso van con ellos alrededor de 1.000 romanos, con la ilusión a cuesta.