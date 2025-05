El Mérida ya trabaja en la renovación de Sergi Guilló

R. P. Mérida Martes, 20 de mayo 2025, 22:11 Comenta Compartir

El Mérida aspira a renovar a Sergi Guilló. El deseo del club debería ser obvio, pero los dos últimos entrenadores, Juanma Barrero y David Rocha, cumplieron con el objetivo y con el regusto de la grada y sin embargo no se ganaron el seguir. «Estamos trabajando en la renovación de Sergi. Vamos a intentarlo porque nuestra intención, desde luego, es que continúe», desveló en el Podcast de Minuto 30, de Canal Extremadura Radio, el director general del club, Alejandro Pérez. «He leído que interesaba al Huesca, pero son rumores. Forma parte de este negocio. Nosotros estamos ya hablando con él, pero no hay nada cerrado». La primera intención del técnico ilicitano, a tenor del potencial crecimiento del club, es escuchar y pensarse la oferta del Mérida.

«Es que aparte de ser un buen entrenador, es un gran gestor», explica la decisión de la comisión deportiva el propio Alejandro Pérez. «Desde el principio nos hemos volcado con él, porque su forma de ser nos ha facilitado que sea así. Ha caído de pie y ha logrado una cosa que no es fácil, como es esa simbiosis con el Romano. Es una pata muy importante no solamente por cómo lleva el equipo, sino porque entiende las decisiones que tomamos como club. Antes de tomar cualquier decisión se la comunicamos a él, porque el impacto que pueda tener en el vestuario también es importante. Y él lo canaliza muy bien. Hay un entendimiento entre nosotros que es fundamental».

El bendito problema es que el club, que lleva trabajando en la próxima temporada desde el pasado mes de abril, lo hace sobre dos carpetas: una de Primera Federación y otra hipotética de Segunda División. De ahí que el punto y final de las conversaciones, no solo con el entrenador, no se puedan poner, mínimo, hasta dentro de tres semanas. «Es que en el caso de que se consiga el ascenso, el cambio es radical. Empezaríamos a hablar de límites salariales y unos condicionantes económicos completamente distintos». No obstante, ya hay renovaciones de futbolistas confirmadas, aunque no por negociación sino por ejecución de cláusulas.