El Mérida se topa con otra gran oportunidad

Porque, tal y como les sucede a los mortales, hay equipos que cogen una última gran bocanada de aire antes de expirar. El Mérida espera ... que la cogida en los últimos dos meses sea para sobrevivir. De ahí que tenga que volver a activarse, no por la última derrota, sino por las sensaciones en los tres últimos partidos. Ha conseguido lo más imposible, por milagroso: recortar desde abajo una renta de ocho puntos; le queda ahora algo más sencillo, pero muy complicado: mantenerse.

«No espero que nos hayamos relajado porque eso supondría un problema: estamos fuera del descenso pero muy metidos en el lío», quiere creer Rocha, que regresará esta jornada al banquillo. «Yo lo que creo es que el otro día, en lugar de dar el 120 por ciento, fuimos al 110. Me quedé con ese mal sabor de boca porque nos faltó el pelín ese que veníamos dando en los últimos partidos. Es verdad que llevábamos meses apretándoles y estrujándoles al máximo, y sabíamos que algún día bajaríamos el pistón… pero hay que remarcar que, si no estamos al 120 por ciento, seremos vulnerables y nos costará ganar».

Y aunque el mensaje semanal ha sido naturalizar la derrota, «porque la racha no era normal y sabíamos que algún día perderíamos», el discurso de los últimos días también ha ido por volver a activarse y regresar a los niveles de concentración e intensidad del mes de febrero. «Esperemos que esta racha de ahora no sea larga y cortarla ya de raíz», puntualiza el técnico emeritense, que para la visita al Nuevo Colombino recupera a Lluís Llácer pero no podrá contar con los atacantes Elejalde, Álvaro Juan y Padilla.

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez; Antoñito, Alejandro Gálvez, Raúl Navas, Dani Pinillos; Josiel Núñez, Rubén Serrano; Antonio Domínguez, David del Pozo, De la Rosa; y Caye Quintana. - Mérida: Palomares; Raúl Beneit, Eliseo Falcón, Tomás Bourdal, Damián Canedo; Luis Acosta, Juanjo Sánchez, Busi, Javi Martín; Mizzian y Chuma. Árbitro: Fernando Bueno Prieto, del comité madrileño.

Estadio y hora: Nuevo Colombino, 12.00.

Aunque, a tenor de lo visto en los últimos partidos, puede que David Rocha regrese al plan inicial: Beneit y Canedo en los laterales, Eliseo Falcón y Tomás Bourdal por dentro y Javi Martín a la banda izquierda. «En la última jornada metimos a Sandoval por Javi Martín para guardarnos algo. No teníamos a Iñaki (Elejalde) y queríamos guardarnos velocidad para la segunda parte, y Javi (Martín) es el único diferente que tenemos ahí arriba si lo comparamos con Chuma y Mizzian».

El Recreativo de Huelva, que sólo ha perdido dos partidos en el Nuevo Colombino en su debut en la categoría, tendrá la baja de Rahim, que está con su selección, y la duda de Luis Alcalde, que «está entre algodones», confirma su entrenador, Abel Gómez. A pesar de haber cosechado tan solo dos victorias en la segunda vuelta, el cuadro onubense continúa en puestos de playoff y mantiene un margen de dos puntos respecto a su más inmediato perseguidor.

«Espero que ellos quieran marcar territorio desde el principio, así que tendremos que marcar bien los tiempos de partido. Llegar vivos al final del partido es siempre bueno para nosotros, como ya vimos en San Fernando», reconoce el entrenador del Mérida. «Pero el Recre tiene unas características que a nosotros nos vienen bien. Somos un equipo que, en este momento, creemos que le podemos ganar a cualquiera… también perder si no estamos al nivel que tenemos que estar».