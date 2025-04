Al Mérida le toca espabilarse

R. P. Mérida Jueves, 28 de marzo 2024, 14:27 | Actualizado 14:50h. Comenta Compartir

Ya avisó David Rocha tras la derrota ante el Alcoyano… y agua. Volvió a avisar tras la derrota en Huelva… y a ver este sábado ... ante el Córdoba en el Romano. Porque el Mérida, tras su pobrísima primera vuelta, no puede permitirse una tercera derrota consecutiva en este tramo de campeonato, aunque el rival sea el equipo del momento en la categoría. Los emeritenses deben regresar al nivel de concentración, de intensidad, del 120 por ciento de no hace tanto, porque si no será imposible salvarse.

«Si mostramos el nivel de los dos últimos partidos ante el Córdoba tendremos un problema de cara al futuro», subrayó David Rocha en la previa del choque. «El lunes hablamos y somos todos conscientes de que tenemos que ir al máximo en todas las acciones, sin despistarnos y perder la concentración. Esa ha sido nuestra seña de identidad en los últimos meses y lo que nos ha llevado a estar donde estamos ahora. Hay que recuperarlo. Creo que no se repetirá la imagen de los últimos partidos porque habrá un buen ambiente y porque el rival te va a obligar a salir con los cinco sentidos». Y es que el Córdoba se encuentra en su momento más dulce de la temporada. Los de Iván Ania, que ya ganaron al Mérida en pretemporada en el Romano (0-1) y en la primera vuelta en El Arcángel (2-1), llegan a este partido a tres puntos del líder Castellón y tras sumar 22 de los últimos 24 puntos en juego. No pierden desde el 4 de enero ante el Real Madrid Castilla y, a domicilio, desde principios de octubre en Algeciras. Pero la última vez que un rival de este nivel pisó el Romano, el conjunto emeritense se marcó un partido para el recuerdo. «Puede que el choque del sábado se parezca al del Castellón de hace mes y medio, pero ambos equipos se diferencian en algunos matices», analiza David Rocha. «El Castellón te da muchas vueltas y el Córdoba, sin embargo, es más vertical. Cuando encuentra un hombre libre o ven ventaja, aceleran. Ahora enredan menos de lo que vimos en pretemporada, por ejemplo. Nos exigirán mucho sin balón porque llevarán el peso del partido y también por bandas, por el estado de forma actual de sus extremos y por las incorporaciones de sus laterales». La preocupación de las bandas Y precisamente ahí es donde le está dando vuelta el cuerpo técnico del Mérida. ¿Quiénes se ocuparán de Carracedo, Simo o Adilson? En la segunda parte de Huelva jugaron Beneit por la derecha y Felipe Alfonso por la izquierda. «Pero el pasado domingo Llácer venía de lesión y estábamos sufriendo por ese lado, de ahí que saliera Felipe. Pero es que Felipe y Raúl Beneit tienen cuatro amarillas y el partido de la próxima semana también es muy importante. Sabemos que los que se encarguen de defender a los extremos lo pasarán mal, pero todavía nos lo estamos pensando», apuntó el técnico emeritense. Las únicas bajas volverán a ser Álvaro Juan y Jorge Padilla, aunque Iñaki Elejalde será duda hasta última hora (probablemente no llegará). Así que, salvo algún cambio, el 'once' y el sistema no variará respecto a los últimos compromisos. A lo mejor entra Bonaque, a lo mejor vuelve a salir Sandoval. «Pero la idea será la misma: apretar arriba, que ellos no se encuentren cómodos y ser verticales, contundentes y agresivos». Iván Ania, por su parte, contará con las dudas del delantero Antonio Casas y del central José Antonio Martínez, a la espera de conocer la convocatoria final del cuadro verdiblanco, que no estará nuevamente solo en las gradas del Romano. A lo largo de la semana completó el segundo autobús de aficionados, aparte de todos aquellos que se desplazarán en vehículos particulares. Se esperan algo más de 300 cordobeses en las gradas del Romano. «El grupo ha entrenado bien esta semana», informa David Rocha. «El mensaje es centrarnos en nosotros y ganar nuestro partido. Y si ganamos, ya meteremos a más equipos en el lío. Es la idea que tenemos». Mérida AD Palomares; Raúl Beneit, Eliseo Falcón o Bonaque, Tomás Bourdal, Damián Canedo o Felipe Alfonso; Luis Acosta, Juanjo Sánchez, Busi, Javi Martín o Sandoval; Mizzian y Chuma. - Córdoba CF Carlos Marín; Albarrán, Lapeña, Mati Barboza, Calderón; Álex Sala, Diarrá; Carracedo, Kike Márquez, Simo; Kuki Zalazar Árbitro: Eder Mallo Fernández, del comité castellano leonés.

Estadio y hora: Romano José Fouto (sábado, 20.00).

