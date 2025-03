El Mérida tira de viernes a viernes

El Mérida emprende este jueves su semana más atípica de la temporada. A causa de la ronda de clasificación para la fase final del ... Europeo sub-17 que se jugará la próxima semana en Extremadura, el conjunto emeritense solicitó en su día a la Federación Española jugar dos viernes consecutivos. El primero de ellos, este 14 de marzo ante el Villarreal B, para tener una semana entera de preparación; y el segundo, el 21 de marzo en el Romano ante el Yeclano, para aprovechar un césped en mejores condiciones porque habrá partido de la selección entre semana y el fin de semana.

«Mejor que juegue la selección un miércoles, nosotros un viernes y luego otra vez la selección el sábado, y así el terreno de juego sólo lo pisan una vez antes que nosotros… que no jugar el sábado después de que la selección haya jugado dos partidos antes que nosotros», explican desde las oficinas del Romano. Así que al vestuario de Sergi Guilló, que emprenderá rumbo a Castellón este jueves a las 11.00 horas, le ha tocado una semana corta de entrenamiento desde que jugara el sábado ante el Atlético Sanluqueño.

«Ha sido una semana más rápida de preparación», explica el técnico romano. «No hemos tenido, por ejemplo, un día de bajada de carga. Así que hoy miércoles, que era precisamente ese día, hemos trabajado de forma natural y normal. Con esta semana corta hemos tenido que variar algunas tareas de entrenamiento y ha ido todo más rodado y de continuo, nada más. Cuando terminemos de jugar ante el Villarreal B este viernes, entonces sí, la siguiente será ya una semana normal de siete días».

«A mí me da igual comenzar o terminar la jornada», continuó Sergi Guilló. «Al final de temporada, sí es bueno jugar sabiendo los resultados de los rivales. Pero aún quedan bastantes partidos y no me incomoda el jugar primero. Lo único malo es que se juega en viernes y, entiendo que siendo muy lejos, no será un desplazamiento nada fácil para nuestros aficionados». Además, hablando de calendarios, ya sabe el Mérida cuándo jugará en su visita al Alcoyano, que será inmediatamente después de estas dos jornadas en viernes: se disputará el domingo 30 de marzo a las 17.30 horas.

Busi ya está disponible

La gran novedad de la convocatoria estará en el alta de Busi. El mediocampista se ha recuperado con una semana de antelación del esguince de rodilla que se produjo en la penúltima jugada del duelo ante el Alcorcón, el pasado 8 de febrero, y podrá disponer de minutos esta jornada. «Es un animal», lo define Guilló. «Se ha recuperado antes de plazo. Ya ha entrenado con el equipo esta última sesión, casi todo el entrenamiento, y va a viajar. Y si lo creo conveniente, disputará minutos porque su lesión no es muscular».

También entrará en la convocatoria el central Ismael Athuman, que se retiró el pasado sábado ante el Atlético Sanluqueño por molestias en el pubis. «Aún las arrastra, pero creo que podrá estar y jugará sin problemas». Las únicas bajas serán las del sancionado Mizzian y los lesionados Edu Sánchez, que aún sufre molestias por un golpe y no se entrena con el equipo, y Juanjo Sánchez, que se someterá a otra resonancia el próximo lunes 24.