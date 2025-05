El Mérida, a sobrevivir a Castalia

Duele escribirlo… pero más le duele a Rai, a su cuerpo técnico y a su vestuario soportarlo. Tal y como está el equipo, con un ... sancionado y seis lesionados, casi todos ellos de la misma franja del campo, no le queda otra que acudir a la casa del líder y mejor equipo de lo que llevamos de curso a achicar agua. A simplemente competir. A sobrevivir. Puntuar sería como el milagro de los panes y los peces de hace miles de años. Sería un alegrón muy inesperado.

Y lo peor es que los nubarrones no solo descargan en el presente. Mirando hacia atrás, el equipo encadena dos derrotas seguidas; y mirando hacia el futuro, para recibir al Antequera la próxima semana sólo se recuperará a Padilla, que cumplirá en Castalia su último partido de sanción. Así que como no tiene la obligación de ganar, porque el Castellón es económica y futbolísticamente más poderoso, ni la necesidad imperiosa de puntuar, porque se encuentra en mitad de la tabla con siete puntos, lo único que se le pide al equipo de Rai es que no juegue con miedo, como le pasó en la primera parte ante el Castilla el pasado sábado.

«A mis jugadores les he pedido que sean valientes. Que lo que hicimos el otro día en la primera parte ante el Real Madrid Castilla no lo volvamos a hacer en Castalia. Si perdemos, que sea arriesgando. He incidido mucho en eso esta semana. Que tengamos personalidad. Disfrutar del ambiente de fútbol que va a haber, junto a un favorito claro para ascender, pero sin miedo, compitiéndole de tú a tú. Estoy muy contento con las últimas semanas de entrenamientos que llevan los jugadores… pero quiero que lo reflejen ya en el campo», explicó el técnico emeritense en la previa.

Sin Padilla por sanción y sin Palomares, Diego Parras, Sandoval, Elejalde, Álvaro Juan y posiblemente Escardó por lesión, a Rai sólo le queda apostar por Chuma arriba y Akito, Beneit y Busi por detrás. Para la segunda parte, para refrescar de medio campo hacia arriba, sólo le quedaría Ben Hamed y los cuatro chicos del filial y del juvenil de División de Honor que han viajado: Borrella, Dabo, Miguel Carvajal y Pepe. Para guardarse un as más de cara a la segunda mitad, incluso podría alinear Rai defensa de tres y carrileros largos para ganarle un cambio al medio campo.

«No voy a poner excusas. Arriba vamos a tener poquitos recambios, pero tenemos que ir sin complejos para competirle de la mejor forma posible», repite Rai. «El Castellón nos va a exigir muchísimo y en algunos momentos del partido nos llegarán a someter. Pero hay que estar preparados para eso y para aprovechar las opciones que podamos tener. Tenemos jugadores de calidad y desequilibrante que nos pueden aportar en determinados momentos».

Un señor líder

Porque el Castellón no solo es líder tras ganarle al Málaga y al Intercity en Castalia, al Melilla y al Recreativo de Huelva a domicilio y empatar en Antequera. No. El Castellón es líder porque juega muy bien al fútbol. Siendo además un equipo, no valiente, sino suicida por momentos. De ahí que el club espere un lleno este sábado, como ante Deportivo y Alcorcón en los playoffs del curso pasado. De hecho, la entidad orelluts tiene lista de espera de abonados porque no puede despachar más carnés al tener el cupo completo.

El subidón se debe a su técnico, el neerlandés Jan Dirk Schreuder, que está disfrutando de su primera aventura fuera de su país. «Presionan y arriesgan mucho en campo contrario. Juegan con tres atrás y a veces juegan a duelos individuales en la última línea. Para ganarles hay que tener personalidad, tener la pelota, moverlos e intentar enlazar limpiamente con la gente de arriba. Ahí sí podemos hacerles daño», radiografía Rai.

CD CASTELLÓN - MÉRIDA Castellón Gonzalo; Óscar Gil, Manu Sánchez, Salva Ruiz, Iago Indias; Medunjanin, Calavera, Raúl Sánchez, Villahermosa; Moyita y De Miguel.

Mérida AD José Andrés; Felipe Alfonso, Bonaque, Elo o Tomás Bourdal, Raúl Prada; Luis Acosta, Ismael Gutiérrez, Beneit, Busi, Akito; y Chuma.

Árbitro Gerard Brull Acerete (del comité catalán).

Estadio y hora Castalia (18.00).

No visita el Mérida el mítico Castalia desde principios de los noventa. Entonces, ni perdió ni recibió goles: 0-2 (arbitrado por José María Enríquez Negreira), 0-1 y 0-0 cuando coincidieron ambos en Segunda A. Se trata, la de este sábado, de la visita tal vez más apetitosa del Mérida esta temporada: por estadio, por novedad y también por el rival. De entrada, va a sobrevivir… quién sabe si de salida se viene con un milagro en la mochila.