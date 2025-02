Todo el Mérida se sienta en el diván

Tal vez, la afición del Mérida debería entender que, con poco menos de 3.000 abonados, la realidad del club no es pelear por los puestos de Copa del Rey en Primera Federación.

Seguramente, la plantilla emeritense necesite saber que, aunque se pueda perder y ... más ante equipos mejores en calidad y presupuesto, lo que no se puede permitir es llevar ya un mes sin competir en ninguno de los partidos que ha jugado.

Y también, aunque el propietario abastezca de liquidez y se exija participar en el día a día y la progresión del equipo, debería Mark Heffernan plantearse darle algo más de libertad a los profesionales que tiene contratados en cada una de las facetas del cuerpo técnico y la dirección deportiva.

Pero todo esto no es seguro. A lo mejor, entendiendo cada uno su papel, el Mérida desciende de categoría a finales de abril sin haber tenido nunca ninguna posibilidad de salvación. O, a lo mejor, con la afición exigiendo por encima de sus posibilidades y Mark Heffernan implantando tajantemente su metodología, el equipo es capaz de arrancar y ofrecer una buena temporada. Es fútbol. Puede pasar cualquier cosa, con cualesquiera de las teorías.

Lo que sí es evidente, indiscutible y obligatorio, es que la plantilla debe de dar un par de pasos hacia adelante, tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Porque los resultados y la imagen de los últimos partidos son indefendibles. De ahí que, un año y quince días después, el equipo haya vuelto a pisar este fin de semana puestos de descenso a Segunda Federación.

Recuperar lesionados

Ante la ausencia de sustituto de Rai (es posible que David Rocha vuelva a sentarse el próximo sábado en el banquillo ante el Real Murcia), sí le convendría al vestuario ir recuperando efectivos. Por sanción, el cuerpo técnico recuperará a Bonaque pero perderá a Busi e Ismael Gutiérrez. Aunque la ausencia de este último se encuadra mejor en la lista de lesionados. El mediocentro sufre molestias en el pubis y se puede tirar unas cuantas semanas de baja, de ahí que forzara la tarjeta desde el banquillo del Nuevo Arcángel.

Por su parte, David Rocha ya dejó entrever tras el duelo en Córdoba el pasado sábado que espera recuperar para este sábado a Álex Escardó, Sandoval, Diego Parras y Elejalde. Siendo muy optimistas, claro. Y mientras, cruzando los dedos de que el golpe que se llevó en el tobillo Raúl Beneit tras la entrada de Kike Márquez se quede en nada.

«Apretaremos esta semana más fuerte para que los jugadores saquen el gen competitivo que sabemos que tienen», dijo tras la quinta derrota consecutiva David Rocha. «Cuando uno viene de cuatro derrotas consecutivas y en este escenario, no es fácil recuperarse, pero creo que el equipo ha competido en todo momento. Ha mostrado orgullo, no se ha visto sometido en gran medida por el rival, aunque hayan sido dominadores. Me gustaría que el entrenador que venga se quede con lo positivo: hemos dado una sensación algo mejor de la que veníamos dando en partidos anteriores. Nos hemos sentido más juntos, más arropados».

A mil kilómetros de distancia, tras perder su tercer partido con el Atlético Baleares, el ex técnico del Mérida, Juanma Barrero, dejó una reflexión para su equipo que seguramente explicaría un viernes al mediodía en la sala de prensa del Romano: «Nos tenemos que dar cuenta de que estamos en una situación tan jodida que no podemos desconectar ni un solo segundo, que tenemos que cuidar el más mínimo detalle, porque de muy poco te viene algo negativo. Hasta que no cuidemos todas esas cosas y estemos todos unidos, no va a venir algo positivo. Y cuando venga algo positivo, igual a partir de ahí podemos crecer. Pero, de momento, no podemos mientras estemos en este punto».