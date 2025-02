El Mérida necesita una transfusión

David Rocha: «Hemos competido de manera muy digna»

Acabó David Rocha muy afónico el partido, pero se fue con mejores sensaciones que los emeritenses desplazados. «Al final no nos ha dado tiempo a disfrutar de la superioridad numérica más tiempo. No la hemos interpretado bien. No los hemos hecho correr. Pero luego, otra vez con diez, hemos competido de manera muy digna ante un rival muy bueno. Hemos sido un equipo muy honrado, han competido como animales». «Defensivamente creo que hemos hecho un partido muy completo. No he visto al Córdoba cómodo casi nunca. Al final los dos goles vienen de situaciones muy sencillas de defender. Esa es la rabia que me da. Pero hemos mostrado orgullo, no hemos sido sometidos por un gran rival. Apretaremos fuerte esta semana para sacar el gen competitivo que sé que tienen».