Este Mérida va muy en serio

En el momento más importante de la temporada, el Mérida enganchó por primera vez tres victorias consecutivas. Encima lo hizo ante, a día de ... hoy, el que era su rival más directo en la pugna por el playoff de ascenso. Con el récord de asistencia al Romano en Primera Federación en las gradas, con más de 6.000 espectadores. Y celebrando el regreso más de tres meses después de un pilar tan importante como carismático, Juanjo Sánchez. Si el Sevilla Atlético no hubiera recortado distancias en la última jugada del partido que le estropea el 'goal average' particular entre ambos, el domingo hubiera sido nominado a mejor guion en la gala de los Goya.

Pero independientemente de ese puntito negro, el Mérida vive su mejor momento del siglo XXI, tanto por ilusión como por fútbol. El equipo juega muy bien, los partidos son atractivos, los rivales son (por lo general) inferiores y cada vez se apunta más gente a las gradas porque se divierten. Y luego si encima el vestuario muestra esa ambición e implicación y tiene jugadores como Liberto, Doncel, Eslava o Carvalho, pues eso: que no acabe nunca esta temporada.

Ya hasta dan igual los elegidos para cada partido por Guilló: esta vez fueron Bonaque y Falcón como pareja de centrales y Miki, Saúl y Carvalho en la medular. Ya hasta da igual el dibujo, aunque últimamente es un sello de la casa el iniciar la jugada con tres centrales y colocar a Felipe Alfonso y Nil de extremos. De esta manera, el equipo emeritense fue superior al Sevilla en la primera parte. Sobre todo, hasta el tanto de penalti de Liberto a la media hora. Ya avisó antes, con una internada de Doncel en el 6' que se le fue largo y con un disparo de Eslava desde la frontal en el 27' que obligó a lucirse a Alberto Flores.

Pero a la salida de ese córner, un agarrón sobre Bonaque desembocó en penalti y este en otro gol de Liberto Beltrán. El tanto en contra despertó al filial hispalense, que probó por primera vez a Palomares en el 33', con un disparo desde la frontal de Manu Bueno. A partir de ahí, empezó a pisar el área rival con más peligro. Peligro que se incrementó en los primeros compases de la segunda parte con dos lanzamientos al palo. El primero de ellos al primer minuto de la reanudación, de Manu Bueno tras una melé en el pico del área pequeña; y el segundo de Alexandro, de un disparo desde la frontal en el 49'.

Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Falcón, Nil Jiménez; Saúl del Cerro (Juanjo Sánchez, 73'), Miki Muñoz (Pablo Ganet, 58'), Miguel Carvalho (Ismael Athuman, 58'); Doncel (Busi, 46'), Liberto Beltrán y Javi Eslava (Mizzian, 69'). 2 - 1 Sevilla Atlético: Alberto Flores; Dario, Ramón Martínez, Castrín, Diego Hormigo (Mateo Mejía, 46'); Manu Bueno, Dasilva (Isra, 70'), Alexandro (Collado, 70'), Sergio (Sow, 86'), Sierra (Antonetti. 46'); y Pascual. Goles: 1-0, min. 29: Liberto Beltrán, de penalti. 2-0, min. 51: Javi Eslava. 2-1, min. 95: Collado.

Árbitro: Alejandro Morilla Turrión, del comité navarro. Amonestó a los emeritenses Saúl del Cerro, Nil Jiménez y Bonaque y a los hispalenses Sierra, Hormigo y Dasilva.

Incidencias: 6.089 espectadores en el estadio Romano José Fouto. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del exjugador emeritense en los años setenta y ochenta Eduardo Puerto.

Ya estaba por entonces Busi en el campo, porque Doncel pidió el cambio en el ecuador de la primera parte por un pisotón en el dedo del pie, aunque no fue sustituido hasta el descanso. Y cuando más apretaba el Sevilla Atlético, llegó otra de esas jugadas de tiralíneas tan famosas últimamente del Mérida que acaban en gol: esta vez conectaron por banda derecha Liberto, Felipe Alfonso y Eslava y este último empujó a placer el centro del lateral.

Consolidaba así el equipo su quinta plaza de playoff y, sin embargo, a pesar de la ventaja de dos goles, no transitaba aún tranquilo del todo. No lo hace porque le gusta presionar arriba y cuando el rival es capaz de salir de la presión, se planta con superioridad en la transición. Y eso provocó que los sevillistas tuvieran las suyas para acortar distancias. También el Mérida gozaba de sus espacios en campo contrario, pero no lograba ser preciso para llegar con claridad a la finalización.

Entraron entonces Ganet e Ismael para controlar más balón y ser más contundente en campo propio y aunque el partido no estaba cerrado, sí parecía estar controlado. Y tan poco estaba pasando que, tras un despiste en la transición y en la marca de la última jugada del duelo, el equipo se fastidió el 'goal average' particular con el Sevilla Atlético. De ahí el cabreo y la amargura con la que abandonaron los chicos de Guilló el césped del Romano. Pero fueron tan solo unos segundos dentro de la felicidad total en la que flota todo el romanismo.