El Mérida sabe lo que se juega

En el futuro se encuentran todas las respuestas: el Mérida sabrá el próximo 25 de mayo, a lo mejor antes, si se salva o si ... desciende. Pero es el presente el que nos permite jugar a predecir, y el equipo de David Rocha se halla en un momento clave de su temporada: viene de ganar al colista, de salir del descenso y tiene por delante al Algeciras este sábado, al Melilla el siguiente domingo y al Atlético Sanluqueño en dos semanas. De lo que sume de esos nueve puntos dependerá el mes de mayo que tenga.

Hace un mes, los emeritenses se presentaron en el Romano casi en idénticas circunstancias a las actuales: fuera del descenso, con el Linares cayendo en Algeciras y con la posibilidad de ampliar su colchón en caso de imponerse al Alcoyano. Pero perdió y, puntos aparte, le volvieron a entrar las dudas. La segunda parte ante el Córdoba y la victoria en Granada pueden catapultarle de nuevo. Para ello deberá ganar al Algeciras, un rival con poco en juego a estas alturas de campeonato: está tan lejos del playoff de ascenso como del descenso.

«Esta misma situación ya la vivimos hace un mes: no salimos lo enchufados que requería al partido ante el Alcoyano y de eso hemos hablado esta semana», reconoció en la previa David Rocha. «La clave está en salir enchufados porque puede ser una jornada buena. Pero antes tenemos que ganar nosotros».

Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Tomás Bourdal, Llácer; Luis Acosta, Juanjo Sánchez, Busi, Sandoval; Mizzian y Chuma. - Algeciras: Lucho García; Sergio Santos, Diori, Admonio, Tomás; Eric Montes, Diego Esteban, Borja Fernández; Zequi, Iván Turrillo y Javi López. Árbitro: Álvaro Rodríguez Recio, del comité madrileño.

Estadio y hora: Romano José Fouto, 16.00.

¿Pero cómo se sale de intenso y revolucionado con 29 grados un sábado de abril a las 16.00 horas? «Tenemos cinco cambios», lo soluciona el técnico emeritense. «Si tuviésemos pocos jugadores, les diría que nos controláramos, pero ahora tenemos que ir a todo piñón a por el partido. Los que jueguen de inicio tendrán que darnos su máxima intensidad durante 60-65 minutos y luego contar con la gente del banquillo, que tendrá un nivel bueno».

Porque esa es la gran noticia del fin de semana: por primera vez esta temporada el Mérida no contará con ni una sola baja. Álvaro Juan y Padilla han completado las dos últimas sesiones de entrenamiento y el cuerpo técnico tiene a 23 efectivos a su disposición. Elejalde, Álvaro Juan y Padilla para el tramo final, por no arriesgar, pero con las dudas de Felipe Alfonso o Raúl Beneit, Falcón por uno de los dos centrales o Javi Martín por alguno de los dos delanteros.

«Es que en mi breve carrera como entrenador el caso más injusto que he tenido ha sido el de Eliseo Falcón», reflexiona David Rocha. «No tenía motivos para quitarlo del 'once' y está entrenando muy bien. Aparte de él, no sabemos si apostaremos por Raúl Beneit o Pipe en el lateral y tenemos la duda de si Javi Martín de inicio por Chuma o Mizzian o guardárnoslo para la segunda parte. No obstante, juegue quien juegue, vamos a buscar lo mismo».

El Algeciras ha viajado a Mérida con tan solo la duda del central Juan Rodríguez, entre algodones toda la semana, y con una sola victoria en las últimas siete jornadas (ante el Linares en la última jugada del partido). Además, no gana fuera desde el pasado 3 de diciembre, cuando lo hizo en Antequera. «No sé si, a estas alturas, es más difícil jugar con un equipo de arriba o con uno de abajo», se pregunta Lolo Escobar, técnico rojiblanco. «El Mérida ha mejorado muchísimo respecto al que terminó la primera vuelta. Es un equipo del que nos molesta a nosotros: muy de duelos, muy intenso. A ver si hemos aprendido algo de cuando nos hemos enfrentado a equipos así anteriormente». A ver si ha aprendido el Mérida…