El Mérida y el Romano saben que es su momento

La Primera Federación está a punto de adentrarse en sus últimas diez jornadas. Y a estas alturas Sergi Guilló tiene varias cosas claras.

La primera, ... que «la tabla está empezando a partirse y ahora es el momento clave para saber si vamos a pelear por estar arriba o escaparnos de abajo. A pesar de que llevamos uno de los últimos nueve puntos, no estamos en crisis. La Liga está igualadísima y afrontamos lo que viene con ilusión. Quien crea que para nosotros hay algún partido fácil cada domingo está equivocado».

La segunda, que «si seguimos encajando tanto, no será fácil meter dos o tres goles por partido para ganar. Es una barbaridad lo que estamos encajando, mis equipos no están acostumbrados a recibir tantos goles. Pero tampoco había tenido nunca un equipo tan goleador, y eso es por nuestra identidad, porque arriesgamos mucho con balón y llegamos con mucha gente al área».

Y la última es que su rival de esta jornada, el Atlético Sanluqueño, a pesar de ser penúltimo a un punto de la salvación y haber sumado tan solo cinco de los últimos dieciocho puntos en juego, le está gustando desde el cambio de entrenador: José María Salmerón, ex del CD Badajoz, por Mario Fuentes. «El cambio les ha sentado muy bien: saben lo que tienen que hacer y están en buena dinámica. No tenían nada que perder porque estaban abajo, pero ahora están con confianza. Han mejorado mucho desde la llegada de Salmerón en los últimos partidos».

De hecho, el técnico del Mérida se espera un rival que lo presione arriba e incomode la salida de balón. «Así que serán importantes los duelos, porque en ocasiones nos obligarán a jugar directo y tener que ganar la segunda jugada, y también la personalidad propia del jugador, porque a veces estaremos muy marcados y tendremos que quedarnos con el balón».

De ahí que Guilló le de mucha importancia a la elección de jugadores ante este tipo de rivales. «Tengo dudas en dos o tres puestos todavía», reconoce el técnico.

Por precedentes, las dudas serán el acompañante de Ismael Athuman en el centro de la defensa y los dos que acompañen a Raúl Beneit en el centro del campo. Las opciones atrás son Bonaque, Falcón, Pareja e incluso Saúl del Cerro; y las opciones en la medular son, aparte de Saúl del Cerro, Miki Muñoz, Pablo Ganet, Miguel Carvalho y el propio Carlos Doncel. Porque Álvaro Juan, que el pasado sábado completó su primer partido completo como emeritense, ya ha vuelto: «Álvaro está muy bien. Hacía tiempo que no completaba un partido y ya es como uno más».

Las únicas bajas del Mérida para recibir al Atlético Sanluqueño son las consabidas de Juanjo Sánchez y Busi y la nueva de Edu Sánchez, que sufrió en el entrenamiento del jueves un golpe y no se pudo entrenar en la última sesión del viernes. «Busi ya está entrenando aparte. Va más rápido de lo que creíamos. Es un atleta y ha acelerado su recuperación. No le espero para el siguiente partido pero, a lo mejor, para recibir al Yeclano, ya podríamos contar con él algunos minutos. Aunque no es seguro».

Por parte del Atlético Sanluqueño, con nuevo entrenador desde hace tres jornadas y con un equipo muy remodelado en el mercado de invierno respecto al conjunto que visitó el Mérida en la primera vuelta (nueve altas y ocho bajas), la única ausencia por lesión será la del lateral zurdo Adri Castellanos.