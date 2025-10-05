El Mérida revive a través del juego

De bajo tierra, uno emerge resistiendo y con fuerza… o también con maña. Y el equipo de Fran Beltrán decidió tirar de fútbol antes ... que de suerte. Por eso revivió después del revolcón de los últimos dos resultados. Se empecinó en persistir en su idea, corrigió los errores y defectos que le estaban condenando últimamente y, en tan solo 45 minutos, ganó una final sobrada y holgadamente. La primera parte del Mérida ante el Arenas es lo mejor que ha producido el equipo emeritense desde que arrancase allá por julio. Hizo tres goles, le anularon uno más y coleccionó entre tres y cuatro grandes ocasiones de gol. Y encima, Csenterics fue un aficionado pasando calor más.

Y lo único que alteró Fran Beltrán fue retrasar a Raúl Beneit a la base de la jugada y apostar por dos extremos puros en los carriles. Es decir, el mismo 'once' que en la única victoria del curso ante el Pontevedra, pero metiendo a Areso en lugar de a Víctor Corral. Y a excepción de los primeros minutos, en los que el Arenas de Getxo salió más decidido y jugó con la falta de confianza del rival, el partido fue por completo del Mérida. En la primera parte por empuje y en la segunda, por conveniencia.

A partir del minuto diez, el Mérida empezó ya a soltarse y a girar el partido. Y el primer gol llegó a causa del juego. Los locales ya habían percutido un par de veces por bandas y pisado el área de Gastesi, pero lo importante es que fue contundente en su primer remate a puerta. Íbamos a escribir que «en el primer remate claro», pero lo de Álvaro García no fue precisamente un remate claro, sino un invento efectivo. De espaldas a la portería, y muy lejos de ella, se sacó una vaselina de un balón llovido del cielo para clavarla en la escuadra del segundo palo.

El gol llenó aún más el tanque de gasolina del Mérida, que empezó a regodearse en sus mejores minutos de la temporada. No solo por las llegadas y las ocasiones, sino por lo cómodo que se encontraba en el juego, merced sobre todo a la posición de Beneit, a la profundidad de los extremos, Chiqui y Areso, y al movimiento entre líneas de Martín Solar y Doncel. Tras tener cerca el 2-0 hasta en dos ocasiones, el marcador no se movería hasta el 22, después de un cabezazo desde el corazón del área pequeña de Lancho a centro medido de Doncel.

MÉRIDA Csenterics; Felipe Alfonso, Gaizka, Lancho, Vergés; Raúl Beneit (Artola, min. 46), Martín Solar, Doncel (Capi, min. 46), Areso (Jacobo Martí, min. 78), Chiqui (Miki Muñoz, min. 66); y Álvaro García (Rodrigo, min. 66). 3 - 0 ARENAS CLUB Gastesi: Jon Sillero, Multiva, Pau Álvarez (Lartitegi, min. 72), Zabaleta (Borikó, min. 46); Galder (Sustatxa, min. 46), Zabala, Ander Honrado (Jorge Luis, min. 46); Baba, Mattheus y Álvaro Vázquez (Messina, min. 61). GOLES 1-0: Álvaro García, min. 15. 2-0: Javi Lancho, min. 22. 3-0: Doncel, min. 45+8.

ÁRBITRO Ignacio De Santiesteban Adame, del comité andaluz. Expulsó por doble amonestación al visitante Babá (59). Además, fueron amonestados Galder Zabaleta, Jon Sillero y Messina. Por el Mérida vieron amarilla Vergés, Jacobo Martí y Fran Beltrán.

INCIDENCIAS 3.030 espectadores en el estadio Romano José Fouto. Se guardó un minuto de silencio por el ex presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, socio de honor del Mérida.

Más allá del resultado, el Mérida disfrutaba con balón y apenas sufría con él. El Arenas, que llegó con bajas importantes de última hora, lo intentó centrando a Babá, su hombre más peligroso, pero ni por esas se manchó los guantes Csenterics, inédito en toda la primera parte. Los emeritenses anularon por completo al buen Arenas que habíamos visto en este arranque de temporada. Así que le dio tiempo incluso a matar el partido antes del descanso.

No pudo hacerlo tras un buen contragolpe lanzado por Felipe Alfonso que terminó en gol de Álvaro García, porque finalmente lo anuló el VAR por fuera de juego del delantero emeritense en el remate, pero sí con una falta magistralmente lanzada por Doncel en tiempo de añadido. Lo peor de esa falta es que acabó con la lesión de Beneit, que tuvo que ser sustituido en el descanso, junto a Doncel. Tras el partido, Fran Beltrán les restó gravedad a las molestias/lesiones de los dos.

Sin segunda parte

Porque la segunda parte fue de gratis. Sobró. Mérida y Arenas ya habían hecho lo que tenían que hacer y coincidieron ambos en robarle cualquier atisbo de intensidad al juego. Sobre todo, tras la expulsión de Babá en el 59 por doble amarilla, después de que el Mérida pidiera la revisión de una plancha sobre Martín Solar que consideraron de roja directa. Fran Beltrán, con los cambios, aprovechó la ocasión para meter en dinámica a los que menos minutos había jugado hasta ahora. Pero, seguramente por el 3-0, no lo aprovecharon todo lo bien que debieran.

Así que las mejores ocasiones de la segunda mitad fueron del Arenas. Y ahí volvió a demostrar Adrián Csenterics, a pesar de los doce goles encajados en las últimas cuatro derrotas, que el Mérida tiene portero de garantía, en las buenas y en las malas, en las dudas y en lo que quiera. El húngaro salvó dos goles cantados y se erigió en la mejor noticia de la segunda mitad para el cuadro emeritense, que terminó en comunión con la grada.

El Romano, expectante durante la semana, ayudó al equipo desde el principio. Y el equipo, también desde muy prontito, se lo agradeció con fútbol y goles. A falta de confirmación en las próximas jornadas, el Mérida ha vuelto al camino del que se extravió en las dos últimas semanas.