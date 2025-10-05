Fran Beltrán: «Ganamos como queríamos»

R. P. Mérida Domingo, 5 de octubre 2025, 21:44 Comenta Compartir

El alivio de un entrenador cuando gana después de varias jornadas perdiendo lo ejemplificó punto por punto Fran Beltrán, que aparte de volver a ganar, lo hizo con su equipo ejecutando la idea que pretende implantar: «Estoy contento porque ganamos de la manera que queríamos. Nuestra idea. Hoy el equipo estuvo bien, fue superior y luego eso se tradujo en goles. Hay días que tienes esa capacidad para jugar. Tuvimos un inicio parecido al que tuvimos ante el Celta. Entonces hubo una transición y encajamos. Hoy no. Hoy hemos marcado nosotros».

El técnico emeritense se quiso acordar de la gente, que a pesar de cómo ha visto al equipo en las últimas dos semanas empezó el choque comprensiva y luego se subió muy pronto al arreón de fútbol: «Le damos las gracias a la grada. No ha habido tiempo a que la afición tirase de nosotros porque hemos empezado muy bien. Pero el jugador ha sentido el apoyo desde el principio. Lo hemos sentido. Y los jugadores han empezado a responder muy pronto. Y esa respuesta del jugador también anima a la afición. Al final, es una conexión y una sinergia que tiene que estar ahí y que la temporada pasada hizo grande al club y que la anterior, en un momento delicado, en la segunda vuelta fue fundamental. Llevamos tres partidos en casa y hemos ganado dos y dos puertas a cero».

La gran noticia de la sala de prensa fue el diagnóstico de Beltrán sobre Beneit y Doncel: «Están los dos bien. Raúl Beneit tiene que entrenar el martes, Ya se lo he dicho. Y me ha contestado que lo va a intentar. O sea que bien».