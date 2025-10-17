HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 17 de octubre, en Extremadura?
Doncel se lamenta en la red de una ocasión fallada ante el Arenas. J. M. Romero
Primera RFEF

El Mérida regresa al punto de partida

Tal y como sucedió hace dos semanas, los de Fran Beltrán vuelven a su Romano con la necesidad de ganar sí o sí al Arenteiro

R. P.

Mérida

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:08

Comenta

No es el Arenas porque es el Arenteiro, pero el Mérida vuelve este sábado al punto de partida de hace justo quince días: necesita enmendar ... en el Romano lo que pervierte a domicilio. Sea como sea, pero necesita ganar. No hacerlo hundiría en un océano de dudas al equipo y al club, que arrancan la jornada en penúltima posición. Como local da sensación de equipo hecho y competitivo, pero juega sin red. «Pero es lo que nos hemos ganado. Cuando el equipo juega bien, gana; pero cuando no juega bien, no es capaz de ser competitivo», reconoce Fran Beltrán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  2. 2

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  3. 3 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  4. 4 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  5. 5 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  6. 6 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  7. 7

    Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social
  8. 8 Tubasa actualiza su plano de líneas: comprueba si ha cambiado tu recorrido habitual
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10 Extremadura registra un nuevo temblor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Mérida regresa al punto de partida

El Mérida regresa al punto de partida