El Mérida regresa al punto de partida

No es el Arenas porque es el Arenteiro, pero el Mérida vuelve este sábado al punto de partida de hace justo quince días: necesita enmendar ... en el Romano lo que pervierte a domicilio. Sea como sea, pero necesita ganar. No hacerlo hundiría en un océano de dudas al equipo y al club, que arrancan la jornada en penúltima posición. Como local da sensación de equipo hecho y competitivo, pero juega sin red. «Pero es lo que nos hemos ganado. Cuando el equipo juega bien, gana; pero cuando no juega bien, no es capaz de ser competitivo», reconoce Fran Beltrán.

«Por un lado es responsabilidad mía y por otro, tenemos que ser más conscientes de que nos tenemos que exigir muchísimo más. Hay que ser muy autocríticos y muy exigentes, y saber que, aunque haya momentos en los que no estemos haciendo bien las cosas, no podemos regalarle goles a los contrarios. Cuando todo va en una única dirección, somos un equipo que juega muy bien al fútbol, pero cuando no estamos siendo superiores al rival, no somos competitivos. No es casualidad que aún no hayamos empatado. Fuera de casa, los resultados no han sido fruto de ser inferior al rival. Tenemos que aprender a que, cuando las cosas no están saliendo, no salirnos del partido».

Que el equipo no sea competitivo en esos momentos, ¿es más una cuestión futbolística o de personalidad? «A lo mejor no tiene tanto que ver con el juego. A lo mejor tiene que ver con tener mucha más resistencia cuando los partidos no están siendo como queremos o prevemos. Porque en esos momentos estamos haciendo concesiones que nos están impidiendo competir y tener mejores resultados».

Sin Felipe Alfonso

Y encima Fran Beltrán sufrirá la baja de Felipe Alfonso, que no se ha recuperado aún del golpe que sufrió la última jornada en Salamanca. «No es grave, pero la inflamación está bajando muy lentamente», reconoció en la previa el técnico emeritense. La solución ahí es o Jacobo Martí o Gaizka Martínez, que es la opción más probable tras su rendimiento en los dos últimos partidos de pretemporada. «Con otra estructura que se genera de forma natural, pero sin tampoco variar demasiado». Además, Miki Muñoz sigue con su lesión muscular y Rui Gómez es duda tras un golpe que sufrió el jueves en la rodilla. Aun así, el extremo portugués ha entrado finalmente en la convocatoria, aunque con molestias.

Mérida: Csenterics; Gaizka Martínez, Lancho, Luis Pareja, Vergés; Beneit, Martín Solar; Doncel, Chiqui, Areso; y Álvaro García. - Arenteiro: Diego García; Jordan, Gorka Pérez, Luca Lohr, Llácer; Bastida, Brais Val, William de Camargo, Richarte; Fer Iglesias y Ochoa. Árbitro: Néstor Holgueras Castellano, del comité castellanoleonés.

Estadio y hora: Romano José Fouto, 16.00.

También afrontará el choque con bajas importantes el conjunto gallego, que se ha visto obligado a dejar a dos de sus mejores hombres en Carballino por problemas físicos: David Ferreiro y el goleador Mingo. Tampoco ha viajado el exemeritense Eliseo Falcón, pero sí un viejo conocido como el lateral zurdo Lluís Llácer. «El Mérida tiene grandes aspiraciones, va a por todo. Y en casa dan un punto extra porque la afición los lleva en volandas», reconoció en la previa el técnico Jesús Arriba. El Arenteiro como visitante sólo ha sumado y ganado en Almendralejo, donde se impuso 0-2 al Cacereño. Sus dos salidas restantes se saldaron con derrota por 2-1, en Getxo y Vigo.

El del Arenteiro será el primero de los dos partidos consecutivos que tiene el Mérida ahora… «No, no, no…», interrumpe Fran Beltrán. «No tenemos tiempo para pensar en otra cosa que no sea el partido ante el Arenteiro. No somos ajenos al sentir de la gente porque el inicio de temporada ha sido mucho más malo que bueno. Cuando termine este partido, ya habrá tiempo de hablar del siguiente». Pues eso.