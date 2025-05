El Mérida priorizará su físico al cruce de playoff

La obviedad es muy obvia: el Mérida va a ir de cabeza a por el ascenso a Segunda A. Eso sí, desde el Romano todos ... entienden que no son los favoritos y que su camino será el más espinoso posible, con dos vueltas fuera de casa. Pero lo que suceda en la última jornada, que se jugará íntegra el sábado a las 19.00 horas, se lo pondrá más o menos difícil al equipo de Sergi Guilló, que espera en semifinales a cualquiera de los cinco primeros clasificados del grupo 1: Cultural Leonesa, Ponferradina, Real Sociedad B, Andorra o Nástic de Tarragona.

«Yo no hago cuentas para quedar cuarto», opinó antes del duelo ante el Recreativo de Huelva el propio técnico emeritense. «Porque la realidad no cambia mucho quedes quinto o cuarto. La diferencia enorme es pasar de quedar cuarto a tercero, pero de quinto a cuarto no hay tanta. Ahora no me preocupa en exceso si entramos de quintos o de cuartos». El curso pasado, con su Orihuela, entró de cuarto y eliminó 1-0 a un tercer clasificado y perdió luego la final por el ascenso a Primera Federación por el valor de la clasificación al terminar la eliminatoria 3-3 en Barakaldo.

En esta ocasión, su rival directo en la última jornada, el Antequera, se juega incluso la segunda plaza del grupo. Los de Javi Medina, según su resultado y los de Murcia e Ibiza, podrían cerrar la fase regular teniendo el factor campo en el playoff. O sea que se juega algo mucho más importante que el Mérida, que ya solo puede aspirar a la cuarta plaza. Aunque, eso sí, el Antequera juega a domicilio en feudo de un Marbella que necesita ganar y esperar resultados para no descender y el Mérida recibe a un Atlético de Madrid B que ya no se juega absolutamente nada. Por el contrario, Murcia e Ibiza tienen por delante partidos más asequibles que el Antequera y Javi Medina tiene con cuatro amarillas a Iván Pérez, Fomeyem, Luismi Gutiérrez, Longo y Biabiany.

Lo normal, por tanto, sería que el cuerpo técnico emeritense diseñase este partido del sábado ante el filial rojiblanco pensando más en el primer partido del playoff que en intentar saltar a la cuarta plaza. Darle descanso a los futbolistas que más minutos han jugado en los últimos meses, como Felipe Alfonso, Athuman, Doncel, Beneit y Álvaro Juan; reservar a los que han jugado lesionados últimamente, como Javi Eslava, Liberto Beltrán y Saúl del Cerro; acordarse de los que tienen cuatro amarillas, como Doncel Palomares y Busi: y darle minutos para que coja dinámica a Nil Jiménez o la sigan cogiendo como Juanjo Sánchez.

Y encima se da la situación, a tenor de lo que está en el aire en el otro grupo, que quedando cuarto tengas un rival más complicado incluso que quedando quinto. O no. De ahí que Guilló priorice recuperar jugadores y darle descanso a los que llegan al límite que diseñar un 'once' para ganar obligatoriamente el partido del próximo sábado. Por eso el cuerpo técnico del Mérida quería atar el playoff con una semana de antelación.

Porque tras los resultados del último sábado en el grupo I, las cinco primeras plazas pueden moverse mucho en la última jornada. La Cultural Leonesa depende de sí mismo para ser campeón y subir directo, aunque podría acabar tercero si pierde en su casa ante el Andorra, tercer clasificado. La Ponferradina también podría subir directo o acabar el sábado en tercera posición. Y el filial de la Real Sociedad, el Andorra y el Nástic de Tarragona pueden bailar del segundo al quinto puesto.

Independientemente de lo que suceda el sábado, la Ponferradina y el Andorra han hecho tan gran final de temporada como el Mérida: en las últimas diez jornadas, ambos conjuntos han sumado los mismos 18 puntos de 30 posibles que ha firmado el Mérida. Tres puntos menos han sumado la Real Sociedad B y el Nástic. Y menos aún la Cultural Leonesa, que se ha dejado escapar una ventaja de ocho puntos tras sumar solo 13 de los últimos 36 puntos en juego. Porque a estas alturas de curso son más importantes las dinámicas que los puntos y las posiciones finales de cada uno.

Entradas a 10 euros ilimitadas

Para ese último partido de liga ante el filial del Atlético de Madrid, el Mérida ya ha decidido su promoción semanal: cada abonado podrá adquirir entradas ilimitadas al precio de 10 euros tanto en tribuna como en preferencia, para que sus familiares o amigos le puedan acompañar al estadio en el sábado de Emérita Lúdica. Se podrán adquirir on-line hasta el día de partido y en la tienda del club hasta el viernes por la tarde. Además, habrá paquetes de entradas a precios reducidos para empresas: 100 entradas a 5 euros cada una, 50 a 7 euros y 25 a 10 euros.