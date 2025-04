El Mérida maravilla

Sergi Guilló: «Me alegra más el cómo se ha logrado la victoria»

Confirmado por Sergi Guilló: «Sí, yo diría que ha sido el mejor partido de la temporada. La primera parte me ha encantado. Lo normal hubiera sido irnos al descanso con un 3-0 o 4-0». Decía en la previa el técnico emeritense que los jueves gana muchos partidos en la pizarra y este ante el Antequera le salió tal y como lo había imaginado: «Ha sido un partido con bastante control, donde hemos anulado al rival que teníamos delante, que tenía un potencial muy grande, no era un cualquiera, sino un equipazo, ante el que hoy hemos sido mejores. Me alegra la victoria, pero sobre todo me alegra más el cómo se ha logrado. Más otra portería a cero, que es importante».

Guilló corroboró que la amarilla de Saúl del Cerro fue provocada porque, por lesión, no podrá estar el próximo sábado en Ceuta; que Nil Jiménez sigue tocado; que Mizzian pidió el cambio en el descanso por molestias en el tobillo; y que Ismael terminó el partido con problemas en los abductores. Además, también jugó el último tramo del choque con molestias Miki Muñoz. Así que otra semana clave para recuperar jugadores.