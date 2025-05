El Mérida logra la cesión de Damián Canedo

El Mérida suma un nuevo efectivo más para la causa: se trata del defensor Damián Canedo Midón (Santiago de Compostela, 2003), cedido por el filial ... del Betis hasta el final de la presente temporada. «Puede actuar tanto de central como de lateral izquierdo», lo presenta la dirección deportiva emeritense.

En edad cadete lo firmó el Celta de Vigo y en juveniles dio el salto a la cantera del Barcelona. Cuando terminó su etapa de formación en el conjunto azulgrana, regresó a casa para firmar por el Compostela, con el que registró muy buenos números y buenas actuaciones desde el lateral izquierdo el curso pasado en Segunda Federación. Este último verano fue traspasado al Betis, actual dueño del jugador.

Damián Canedo, que en esta primera vuelta ha jugado ocho partidos en el grupo IV de Segunda Federación con el filial verdiblanco, ocupará una de las dos fichas sub-23 que tiene libre el Mérida, con quien ya ha entrenado este miércoles.

Presentaciones

Fue turno también de las presentaciones de Javi Martín Contreras (Azuqueca de Henares, Guadalajara, 1998) y Eliseo Falcón Falcón (Sevilla, 1997), los dos primeros fichajes de invierno del Mérida. Fue en Lobón, al calor del Hotel Pepo, patrocinador del club, donde pronunciaron sus primeras palabras como emeritenses «La situación es difícil, pero ojalá consigamos salvarnos. Y creo que lo vamos a conseguir», opinó el extremo alcarreño. «Hay jugadores capacitados para revertir la situación. La única manera de lograrlo es estar unidos», dijo por su parte el central sevillano.

Los presentó el director general, Alejandro Pérez, igual de confiado en la resurrección del equipo en esta segunda vuelta. «Estamos convencidos de que lo vamos a lograr. Ojalá estas dos nuevas incorporaciones nos aporten lo que necesitamos. Sí creo que nos van a dar un salto importante. Hacía ya varias temporadas que los veníamos siguiendo».

«Me considero un extremo polivalente, encarador, siempre vertical», se arrancó Javi Martín. «Es una oportunidad muy bonita para mí venir a un club histórico que a lo mejor debería estar en una mejor categoría. Espero dar todo para salir de esta situación. Me he encontrado muy cómodo desde el primer día».

«Yo soy bastante fuerte defensivamente y le puedo dar mucho al equipo a balón parado», se definió por su parte Eliseo Falcón. «Estamos en una situación complicada, pero aún hay tiempo. Tengo unas ganas y una ilusión tremendas después de una temporada en la que no he disfrutado de muchos minutos. Estoy capacitado para ayudar desde el primer día, con las bajas de centrales que tenemos. Me he encontrado un vestuario unido, que lo está pasando mal, pero con ganas de que llegue el domingo y demostrar que el equipo puede tirar hacia arriba».