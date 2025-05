El Mérida juega el partido del sábado desde ayer

Fue culminar la victoria en Granada y, al segundo, estar ya pensando en lo del próximo sábado en el Romano. «Para ese partido el estadio ... debe de estar lleno o casi lleno», hilvanó David Rocha con su valoración del último partido sin que nadie le preguntara. «Es el momento de la temporada en el que no nos podemos guardar absolutamente nada. Tiene que ser una cita de las grandes y apretar desde la grada desde el minuto uno, no cuando el equipo vaya ya 0-2. El del sábado es un partido muy importante y el Romano tiene que ser un fortín».

Lo repite Rocha, como portavoz del club, porque después de escalar tanto en este 2024 y los resultados de los rivales directos de la última jornada, el equipo tiene a tiro dar un salto cuantitativo que le acerque casi definitivamente a la salvación. A mitad de enero la permanencia suponía un absoluto milagro y, a mitad de abril, está en la mano. Porque ahora mismo, fuera de los puestos de descenso, el Mérida recibe a un Algeciras que se encuentra en mitad de la tabla (tras una sola victoria en los últimos siete partidos y sin ganar a domicilio desde principios de diciembre), visita a un Melilla virtualmente descendido (que para salvarse debería no volver a perder ni un solo partido) y cierra abril recibiendo a un rival directísimo como el Atlético Sanluqueño (con el que está empatado a puntos tras encadenar cinco partidos sin ganar).

De los 21 puntos que quedan en juego, las cuentas pasan por sumar entre nueve y diez para cerrar el objetivo. De ahí que el club haya vuelto a ejercitar la cabeza: propone a su hinchada que acuda al estadio con la camiseta blanquinegra (sea del año que sea) y vuelve a lanzar entradas a mitad de precio para los abonados: 10 euros en tribuna y 8 en preferencia. «A diferencia de la jornada pasada, los resultados de este fin de semana han sido muy buenos, nos han acompañado», admite Rocha. «Pero no nos engañemos: la categoría está muy igualada. Los equipos estamos más parejos de lo que la clasificación dice. Pocos partidos ves a un rival infinitamente superior al otro. Cuando todos empezamos a jugarnos mucho, todos sacamos el instinto de supervivencia como podemos. Yo creo que todo se decidirá por el punto del otro día ante el Córdoba o por el goal-average».

A mitad de abril, al Mérida le queda por delante dos equipos 'sin peligro' ni por arriba ni por abajo (Algeciras e Intercity), un equipo virtualmente descendido (Melilla), un rival directo en la lucha por la permanencia (Atlético Sanluqueño) y tres equipos inmersos en la lucha por el playoff de ascenso (Málaga, Murcia y Ceuta). «No miro mucho el calendario porque queda aún mucho, pero los de nuestra Liga tenemos calendarios similares. Miro el nuestro y veo cosas positivas… pero también negativas. Como he jugado millones de esos partidos, no sé si es mejor enfrentarte en el tramo final de campeonato a equipos que se juegan algo o a equipos que no se están jugando nada».

Para el próximo partido, que en principio se iba a disputar a las 18.00 pero que, por la Media Maratón de Mérida, se ha adelantado a las 16.00 horas por motivos de seguridad (el club espera una temperatura cercana a los 30º), David Rocha no pierde a nadie por sanción, recupera a Felipe Alfonso y espera poder contar con Lluís Llácer (que acabó con un golpe en Granada) y Álvaro Juan (en el tramo final de su recuperación).